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Главный менеджер «Ники» рассказал, почему баскетболистка из Сыктывкара не смогла вылететь на Олимпиаду

Главный менеджер «Ники» рассказал, почему баскетболистка из Сыктывкара не смогла вылететь на Олимпиаду

20 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Главный менеджер «Ники» рассказал, почему баскетболистка из Сыктывкара не смогла вылететь на Олимпиаду sport-express.ru
Девушка ужасно расстроена и неохотно общается даже со своей командой

23 июля в Токио стартует Олимпиада-2021. Стать участницей собрной России по баскетболу должна была спортсменка из Коми, баскетболистка команды «Ника» Мария Черепанова. Однако на одной из последних тренировок девушка получила травму и выбыла из сборной. «Про Город» связался с генеральным менеджером команды Максимом Чурсановым и выяснил, что произошло со спортсменкой и почему же она не смогла вылететь в Токио.

Максим сообщил, что Мария получила растяжение голеностопного сустава на одной из последних тренировок. Восстановление после такой травмы со слов врача сборной займет целых две недели:

– Если бы Мария поехала со сборной, то пропустила бы большую часть турнира и команда осталась бы без запасной. 

Мария была одним из самых результативных игроков на всех турнирах, Максим уверен, что ее отсутствие на Олимпиаде — сильная потеря для сборной. Сейчас девушка очень подавлена и почти не выходит на связь:

– Ее можно понять, такая травма в решающий момент – серьезный удар, – прокомментировал Максим.

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Спорт

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