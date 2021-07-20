Главный менеджер «Ники» рассказал, почему баскетболистка из Сыктывкара не смогла вылететь на Олимпиаду

23 июля в Токио стартует Олимпиада-2021. Стать участницей собрной России по баскетболу должна была спортсменка из Коми, баскетболистка команды «Ника» Мария Черепанова. Однако на одной из последних тренировок девушка получила травму и выбыла из сборной. «Про Город» связался с генеральным менеджером команды Максимом Чурсановым и выяснил, что произошло со спортсменкой и почему же она не смогла вылететь в Токио.

Максим сообщил, что Мария получила растяжение голеностопного сустава на одной из последних тренировок. Восстановление после такой травмы со слов врача сборной займет целых две недели:

– Если бы Мария поехала со сборной, то пропустила бы большую часть турнира и команда осталась бы без запасной.

Мария была одним из самых результативных игроков на всех турнирах, Максим уверен, что ее отсутствие на Олимпиаде — сильная потеря для сборной. Сейчас девушка очень подавлена и почти не выходит на связь: