Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Для дома и дачи Готовимся к школе Мамам на заметку Расписание дачных автобусов
Главная
Новости
Блогер из Питера снимает большой фильм о Сыктывкаре, посвященный столетию Коми

Блогер из Питера снимает большой фильм о Сыктывкаре, посвященный столетию Коми

09 августа 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Блогер из Питера снимает большой фильм о Сыктывкаре, посвященный столетию Коми Фото из архива героя
Музыканты специально написали песню для этого ролика

Блогер из Санкт-Петербурга Александр Ворончук приехал в Сыктывкар и снимает здесь фильм о столице Коми. Портал PG11.ru узнал у него, чего ожидать от картины и почему его так тяготит это место. 

Александр рассказал, что на самом деле он сам родом из Сыктывкара и прожил здесь большую часть своей жизни. Вместе со своей женой Еленой он возвращается сюда как минимум дважды в год.

- Я создал YouTube-канал Ruski Paska, который посвящен путешествиям по России. Этим летом я пробыл в Сыктывкаре целый месяц кряду, поэтому задумал отснять большой ролик о районах столицы Коми. Кроме того и повод подходящий имеется - как никак сто лет республике! Шутка ли, - поделился блогер. 

Мужчина делал про Сыктывкар уже несколько выпусков, в том числе два отдельных посвятил его районам - Эжве и Верхнему Чову, где он и вырос. 

- В этот раз в один ролик попробую уместить прогулку практически по всем его уголкам: Заречью, Давпону, Дырносу, Красной горе, Ручейной, Максаковке и множеству других. Кроме того мне всегда интересно отыскивать для обзоров видеохронику из 90-х и нулевых. Сейчас оцифровал даже несколько видеокассет с раритетными на сегодня кадрами облика города из уже ушедшей эпохи. Что-то из этого материала точно включу в выпуск, - сообщил мужчина.

Александр Ворончук в этот раз решил добавить в свой ролик креатива: он пофантазировал на тему того, как могли бы выглядеть гербы отдельных районов Сыктывкара.

- Надеюсь жителей это нисколько не оскорбит, но заставит улыбнуться. Ну правда, что можно изобразить на официальной эмблеме какого-нибудь микрорайона, если в округе из достопримечательностей лишь борщевик, кладбище или колония строгого режима? - отметил блогер.

Обычно все путешествия Александр снимает вместе с женой, однако в этот раз им помогали друзья из Сыктывкара. 

- По итогу моих многодневных прогулок с камерой видеофайлов скопилось где-то на 300 гигабайт дискового пространства. С таким количеством отснятого материала для одного выпуска мне работать еще не приходилось. 

А знакомые сыктывкарские музыканты из группы «ПАРОХОД» даже песню по моей просьбе специально для будущего выпуска написали. Получилось круто! Впрочем, в сети уже можно ее услыхать самим, авторы премьеры не дождались, - заключил Александр Ворончук.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре открыли новую игровую площадку для детей Посмотреть все

Редакция рекомендует

07 августа
Кто должен избавляться от тараканов в домах и квартирах: объяснение Госжилинспекции Коми Читать
24 июля
В каких шоу успели засветиться жители Коми за последние три года Читать
23 июля
В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка Читать
Посмотреть все
04 августа Коми энергосбытовая компания напоминает УК и ТСЖ о необходимости качественной подготовки к ОЗП
01 августа Оплачивайте счета через мобильное приложение от «Коми энергосбытовой компании»

Новости России и мира

07 августа
В Госдуме предложили россиянам работать по семь дней подряд
07 августа
В России подсчитали число людей, которые живут за чертой бедности
07 августа
В России составили портрет среднестатистического преступника
07 августа
В Госдуму внесли закон о повышающем коэффициенте для транспортного налога
24 июля
Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru