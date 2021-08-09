Блогер из Питера снимает большой фильм о Сыктывкаре, посвященный столетию Коми

Блогер из Санкт-Петербурга Александр Ворончук приехал в Сыктывкар и снимает здесь фильм о столице Коми. Портал PG11.ru узнал у него, чего ожидать от картины и почему его так тяготит это место.

Александр рассказал, что на самом деле он сам родом из Сыктывкара и прожил здесь большую часть своей жизни. Вместе со своей женой Еленой он возвращается сюда как минимум дважды в год.

- Я создал YouTube-канал Ruski Paska, который посвящен путешествиям по России. Этим летом я пробыл в Сыктывкаре целый месяц кряду, поэтому задумал отснять большой ролик о районах столицы Коми. Кроме того и повод подходящий имеется - как никак сто лет республике! Шутка ли, - поделился блогер.

Мужчина делал про Сыктывкар уже несколько выпусков, в том числе два отдельных посвятил его районам - Эжве и Верхнему Чову, где он и вырос.

- В этот раз в один ролик попробую уместить прогулку практически по всем его уголкам: Заречью, Давпону, Дырносу, Красной горе, Ручейной, Максаковке и множеству других. Кроме того мне всегда интересно отыскивать для обзоров видеохронику из 90-х и нулевых. Сейчас оцифровал даже несколько видеокассет с раритетными на сегодня кадрами облика города из уже ушедшей эпохи. Что-то из этого материала точно включу в выпуск, - сообщил мужчина.

Александр Ворончук в этот раз решил добавить в свой ролик креатива: он пофантазировал на тему того, как могли бы выглядеть гербы отдельных районов Сыктывкара.

- Надеюсь жителей это нисколько не оскорбит, но заставит улыбнуться. Ну правда, что можно изобразить на официальной эмблеме какого-нибудь микрорайона, если в округе из достопримечательностей лишь борщевик, кладбище или колония строгого режима? - отметил блогер.

Обычно все путешествия Александр снимает вместе с женой, однако в этот раз им помогали друзья из Сыктывкара.