Нефтеразлив в Коми: как развивались события и что говорят люди

1 июля в округе города Усинск случился разлив нефти. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у жителей Усинска, как они относятся к аварии и какая обстановка сейчас в городе, а также когда в регионе уже происходили такие случаи.

2 июля в 16:15 в дежурную диспетчерскую службу Усинска поступил сигнал об аварии на предприятии ООО "Нобель-Ойл". На Южно-Ошском нефтяном месторождении отказал трубопровод, в результате чего случился разлив нефти, а часть жидкости попала в реку Колву. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Усинска.

Попытка скрыть аварию

После аварии глава Росприроднадзора России Светлана Радионова заявила, что нефтеразлив в Коми пытались скрыть. Авария произошла 1 июля, а сообщили об этом 2 июля общественники и министерство природных ресурсов республики Коми. Следственный комитет России и прокуратура Коми начали проверку по этому делу.

Комментарий администрации

В мэрии города рассказали, что угрозы от аварии для населенных пунктов нет:

“Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми проинформировало Росприроднадзор по Республике Коми и Ненецкому автономному округу по факту несвоевременного сообщения о разгерметизации трубопровода для принятия соответствующих мер. Работы по очистке загрязненной территории продолжаются в круглосуточном режиме. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет”, — сообщили в пресс-службе администрации в официальном пресс-релизе.

В администрации также сообщили, что на реке Колва сейчас устраняют последствия нефтеразлива, который произошел 1 июля: