Нефтеразлив в Коми: как развивались события и что говорят люди
- 5 июля 11:42
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- Екатерина Барандова
1 июля в округе города Усинск случился разлив нефти. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал у жителей Усинска, как они относятся к аварии и какая обстановка сейчас в городе, а также когда в регионе уже происходили такие случаи.
2 июля в 16:15 в дежурную диспетчерскую службу Усинска поступил сигнал об аварии на предприятии ООО "Нобель-Ойл". На Южно-Ошском нефтяном месторождении отказал трубопровод, в результате чего случился разлив нефти, а часть жидкости попала в реку Колву. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Усинска.
Попытка скрыть аварию
После аварии глава Росприроднадзора России Светлана Радионова заявила, что нефтеразлив в Коми пытались скрыть. Авария произошла 1 июля, а сообщили об этом 2 июля общественники и министерство природных ресурсов республики Коми. Следственный комитет России и прокуратура Коми начали проверку по этому делу.
Комментарий администрации
В мэрии города рассказали, что угрозы от аварии для населенных пунктов нет:
“Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми проинформировало Росприроднадзор по Республике Коми и Ненецкому автономному округу по факту несвоевременного сообщения о разгерметизации трубопровода для принятия соответствующих мер. Работы по очистке загрязненной территории продолжаются в круглосуточном режиме. Угрозы населенным пунктам, объектам экономики и сооружениям водоснабжения нет”, — сообщили в пресс-службе администрации в официальном пресс-релизе.
В администрации также сообщили, что на реке Колва сейчас устраняют последствия нефтеразлива, который произошел 1 июля:
“Отказ на промысловом нефтепроводе ООО “Нобель-Ойл” произошел 1 июля 2023 года на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения. Разгерметизация нефтепровода зафиксирована на участке от кустовой площадки до узла запорной арматуры на расстоянии полкилометра от реки Колва. Нефтесодержащая жидкость попала в реку на 1 км ниже по течению от 4-го Колвинского моста. Загрязнение реки наблюдается на участке от 4-го до 3-го Колвинского моста. Произведено обследование акватории реки Колва и места разгерметизации. По предварительной информации, загрязнена почва площадью около 0,9 гектара. К ликвидации последствий аварийного разлива привлечены аварийно-спасательные формирования, установлено 400 метров заграждений”.
Комментарий мэра
Мэр Усинска Николай Такаев прокомментировал ситуацию:
“Сейчас вместе с оперативной группой нахожусь на месте происшествия. На территории округа "Усинск" действует режим “Повышенная готовность”. Для устранения последствий инцидента привлечены 18 человек и 4 единицы техники. До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий аварии прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях”, — поделился глава администрации на своей странице в соцсети 2 июля.
Комментарии местного населения
Валентина Васильева, жительница Усинска, рассказала, что рыба в Колве пахнет нефтью:
“Каждый год одно и тоже. За 50 лет жизни в Коми я поняла, что экология испортилась. Все поля, на которых был сенокос — их нет. Пастбища оленей — то же самое. Реки — рыба теперь воняет нефтью. Муж ловил раньше рыб, мы их сушили, брали в отпуск. Нам говорили: она бензином воняет — есть никто не хочет. Сама купалась в Колве реке еще в 70-80-ых годах, после таких купаний приходилось обливать себя чистой водой. Запаха нефти в городе сейчас нет. Но самое главное и смешное — рыбок выпускают, а разливы нефти в реке каждый год. То, что это портит земли и реки Коми — это всегда было и будет. Трубы старые — их менять никто не собирается. Их хозяева давно живут за рубежом, а те, кто тут работает — живут от зарплаты до зарплаты”.
Николай Павлов, житель Усинска, поделился своим мнением об аварии:
“В городе запаха нефти нет, на реку я не ездил, не знаю, как там. Я считаю, что авария повлияла в первую очередь на населенные пункты, которые расположены вдоль реки. Насчет самого Усинска даже не знаю”.
Житель Усинска рассказал, как разлив нефти повлияет на ловлю рыбы в реке:
“В годы разливов в Колве половина выловленной рыбы воняет нефтью.Сейчас на береге, где мальки кормятся, осядут пятна и выводок в следующем году будет гораздо меньше — это мои личные наблюдения. И потом, кто сказал, что разлив небольшой? У нас достаточно крупные аварии не всегда освещают в новостях, а тут уж если написали, то утекло в реку немало. Спросите жителей Мутного материка, которые кормятся и живут за счет рыбы — на белую рыбу это очень сильно влияет”, — прокомментировал мужчина в соцсетях.
Случаи разлива нефти в Коми
11 мая 2021 года в Усинске также обнаружили разлив нефти. По информации администрации города, вечером 11 мая получено сообщение об обнаружении радужной пленки на поверхности реки Колва в районе 4-го моста в МО ГО “Усинск”. На территории муниципалитета действовал режим “Чрезвычайная ситуация” до устранения неполадок.
Также утром 15 октября 2022 года в Княжпогостском районе Коми случился выход нефти. На участке магистрального трубопровода Ухта — Ярославль произошло изменение давления. Объем утечки составил около 100 кубических метров, произошло это на болотистой местности. В течение месяца разлив нефти и последствия аварии полностью ликвидировали.
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