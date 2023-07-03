Глава Росприроднадзора России заявила, что нефтеразлив в Коми пытались скрыть

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале озвучила объем разлившейся под Усинском нефти. Она также отметила, что компания пыталась скрыть информацию об инциденте. "Произошел прорыв нефтепровода в районе Усинска. По нашим подсчетам, в реку Колва могла попасть тысяча кубометров нефти", — написала она.

Авария произошла 2 июля на принадлежащем добывающей компании трубопроводе. В организации не сообщили Росприроднадзору о произошедшем и заявили, что у них "проходят учения". О разливе министерство узнало от общественников и местного министерства природных ресурсов.

В ОНФ Коми заявили, что два года назад активисты уже обращались в надзорные органы по факту загрязнения Колвы. Тогда Росприроднадзор возбудил два административных дела.

Нефтепродукты нанесли большой ущерб экологии, попав на землю и в воду. Радионова заявила, что Росприроднадзор будет добиваться внеплановой проверки и делать отбор проб почвы и воды совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому округу.