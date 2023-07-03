Под Усинском случился разлив нефти с попаданием в реку

По информации пресс-службы администрации Усинска, в округе города случился разлив нефти. Как поясняется в официальном релизе, вчера, 2 июля, в единую дежурную диспетчерскую службу поступил сигнал об аварии на промысловом трубопроводе ООО "Нобель-Ойл". На Южно-Ошском нефтяном месторождении отказал трубопровод, в результате чего случился разлив нефти, а часть жидкости попала в реку Колву.

Аэровизуальное обследование места аварии показало, что источник загрязнения образовался между 4-ым и 5-ым колвинскими мостами. На место утечки нефти выехала оперативная группа. Над устранением последствий разлива работают 18 человек и четыре единицы техники. Администрация округа просит жителей района воздержаться от использования воды из реки Колвы до устранения последствий нефтеразлива.