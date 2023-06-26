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В Сыктывкаре перекроют одну из дорог из-за ремонта

В Сыктывкаре перекроют одну из дорог из-за ремонта Фото "Про Город Сыктывкар"

В Сыктывкаре на сутки ограничат движение транспорта на участке "Подъезд к промышленному узлу Эжвинский". Такие меры примут из-за замены шпал на железнодорожном переезде автодороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. Об этом предупредили в ГИБДД по Коми. 

Ограничения будут действовать с 20:00 27 июня и закончатся в 20:00 28 июня 2023 года.

Для транспорта будет открыт временный объезд по улично-дорожной сети столицы Коми.

Напомним, в Коми за неделю полицейские поймали 68 пьяных водителей. Возбуждены семь уголовных дел. Только за выходные сотрудники ГИБДД остановили 34 авто, за рулем которых находился пьяный человек. Больше всего нарушителей было в столице Республики Коми, Ухте и Усинске. 

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