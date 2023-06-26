В Сыктывкаре перекроют одну из дорог из-за ремонта

В Сыктывкаре на сутки ограничат движение транспорта на участке "Подъезд к промышленному узлу Эжвинский". Такие меры примут из-за замены шпал на железнодорожном переезде автодороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. Об этом предупредили в ГИБДД по Коми.

Ограничения будут действовать с 20:00 27 июня и закончатся в 20:00 28 июня 2023 года.