В Сыктывкаре перекроют одну из дорог из-за ремонта

В Сыктывкаре на сутки ограничат движение транспорта на участке "Подъезд к промышленному узлу Эжвинский". Такие меры примут из-за замены шпал на железнодорожном переезде автодороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар. Об этом предупредили в ГИБДД по Коми.
Ограничения будут действовать с 20:00 27 июня и закончатся в 20:00 28 июня 2023 года.
Для транспорта будет открыт временный объезд по улично-дорожной сети столицы Коми.
Напомним, в Коми за неделю полицейские поймали 68 пьяных водителей. Возбуждены семь уголовных дел. Только за выходные сотрудники ГИБДД остановили 34 авто, за рулем которых находился пьяный человек. Больше всего нарушителей было в столице Республики Коми, Ухте и Усинске.