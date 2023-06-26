В Коми за неделю полицейские поймали 68 пьяный водителей. Возбуждено семь уголовных дел за пьяную езду. Всего за выходные сотрудники ГИБДД остановили 34 нетрезвых водителя. Больше всего нарушителей было в Ухте, Сыктывкаре и Усинске.

За вождение в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит административная ответственность в виде лишения водительских прав и штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителя лишат свободы сроком до двух лет.