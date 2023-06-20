В Коми на 20 июня уже 12 стобалльников по ЕГЭ. В Минобразования региона рассказали, что стали известны результаты экзаменов по русскому языку и математике.
Один из учеников, который набрал максимальный балл по единому госэкзамену, закончил Ухтинский технический лицей. Юноша получил сто баллов по математике. По русскому языку сто баллов забрала ученица гимназии иностранных языков в Ухте и одиннадцатиклассница из Воркуты. Жительница Заполярья также набрала сто баллов по литературе.
ЕГЭ по русскому языку школьники сдавали 29 мая. Выпускникам необходимо было набрать минимум 24 балла. Экзамен по профильной математике прошел 1 июня. Порог составил 27 баллов.
Напомним, республиканский выпускной “Твои облака” пройдет в столице Коми 24 июня. Хедлайнером шоу станет певец ELMAN.