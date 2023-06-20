В Коми на 20 июня уже 12 стобалльников по ЕГЭ. В Минобразования региона рассказали, что стали известны результаты экзаменов по русскому языку и математике.

Один из учеников, который набрал максимальный балл по единому госэкзамену, закончил Ухтинский технический лицей. Юноша получил сто баллов по математике. По русскому языку сто баллов забрала ученица гимназии иностранных языков в Ухте и одиннадцатиклассница из Воркуты. Жительница Заполярья также набрала сто баллов по литературе.