Хедлайнер республиканского выпускного "Твои облака" в райдере просит люксовый номер и авто

14 июня стало известно, что главным артистом на республиканском выпускном “Твои облака”, который пройдет 24 июня в Сыктывкаре, станет популярный исполнитель ELMAN. Порталу “Про Город Сыктывкар” стал известен стандартный райдер артиста. Выяснилось, что певец летает только бизнес-классом. Исходя из технического райдера понятно, что ELMAN выступает под живой звук.

Также менеджеры артиста просят обеспечить безопасность исполнителя, предоставив ему квалифицированный персонал охраны на всей площадке, где будет находиться ELMAN. Специалистам придется обезопасить гримерную комнату, выход на сцену и периметр перед сценой. Один охранник должен все время быть рядом с артистом, кроме выхода на сцену.

Передвигается артист по городу от отеля до концертной площадки и в аэропорт исключительно на зарубежных микроавтобусах класса “Люкс” не младше 2017 года выпуска.

Размещается певец в 4-х звездочном отеле класса “Люкс”. Номер также должен быть высшего уровня. В гримерной комнате артиста обязательно должна находиться беспроводная колонка, фен и лак для волос, белые полотенца, десять листов бумаги А4 и три черных маркера. Кроме напитков в райдере есть запрос на наличие кальяна и личного кальянщика для артиста. Скорее всего в Сыктывкаре гримерная комната певца будет размещаться в Госсовете Коми. Будет ли ему там разрешено использовать кальян – неизвестно.

Стоимость выступления исполнителя с его командой, исходя из райдера, составляет 1,5 миллиона рублей. В эту сумму не входят билеты, проживание, суточные и оснащение гримерной комнаты всем необходимым.