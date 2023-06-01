Ночью в Сыктывкаре машина такси перевернулась на крышу

В Сыктывкаре перевернулась машина такси. Авто лежало на крыше посреди дороги. Как сообщили журналисту издания “Про Город” в пресс-службе ГИБДД по столице Коми, в ДТП никто не пострадал.
Авария случилась 1 июня ночью в 1:55 на улице Тентюковская, 17. По неизвестным обстоятельствам белое такси перевернулось на крышу. Рядом с авто лежали осколки стекла от разбитых окон и части корпуса машины. По данным ГИБДД по Сыктывкару, в ДТП нет пострадавших.
Напомним, 27 мая на трассе Сыктывкар-Ухта произошло смертельное ДТП. Водитель “Рено” насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу рядом с пешеходным переходом. Появилось видео момента смертельного столкновения. На нем видно, что женщина выбежала из-за автобуса, поэтому водитель иномарки не успел вовремя среагировать.