Ночью в Сыктывкаре машина такси перевернулась на крышу

В Сыктывкаре перевернулась машина такси. Авто лежало на крыше посреди дороги. Как сообщили журналисту издания “Про Город” в пресс-службе ГИБДД по столице Коми, в ДТП никто не пострадал.

Авария случилась 1 июня ночью в 1:55 на улице Тентюковская, 17. По неизвестным обстоятельствам белое такси перевернулось на крышу. Рядом с авто лежали осколки стекла от разбитых окон и части корпуса машины. По данным ГИБДД по Сыктывкару, в ДТП нет пострадавших.