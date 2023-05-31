Появилось видео смертельного ДТП, которое произошло на трассе Сыктывкар-Ухта. На видео заметно, как автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу рядом с пешеходным переходом.

Напомним, что 27 мая примерно в 13:00 на 305 километре автомагистрали Сыктывкар-Ухта произошла авария. Мужчина 1975 года рождения за рулем “Рено Логан” ехал из столицы Коми в Ухту. Водитель сбил 69-летнюю пенсионерку, которая пересекала дорогу рядом с пешеходным переходом.