Появилось видео смертельного ДТП, которое произошло на трассе Сыктывкар-Ухта. На видео заметно, как автомобиль сбил женщину, которая переходила дорогу рядом с пешеходным переходом.
Напомним, что 27 мая примерно в 13:00 на 305 километре автомагистрали Сыктывкар-Ухта произошла авария. Мужчина 1975 года рождения за рулем “Рено Логан” ехал из столицы Коми в Ухту. Водитель сбил 69-летнюю пенсионерку, которая пересекала дорогу рядом с пешеходным переходом.
На видео с авторегистратора очевидца ДТП заметно, как от остановки отъезжает автобус, а потом женщина перебегает дорогу. Автомобиль не успел затормозить и сбил пешехода. Пенсионерка погибла на месте до приезда “скорой”. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
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Напомним, что ранее Ирине Шеремет, осужденной за смертельное ДТП в Сыктывкаре, снизили наказание. Женщина добилась рассмотрения своей жалобы в суде Санкт-Петербурга. 30 мая суд проверил апелляцию осужденной и снизил ее наказание с 5,5 до 3,5 лет колонии. Информацию подтвердили в пресс-службе суда. Сыктывкарка доказала суду, что не покидала места ДТП. В ближайшее время она сможет подать прошение об условно-досрочном освобождении.
Напомним, что ранее в Коми подростки на квадроцикле врезались в дерево. Вечером 30 мая в Усинске произошло ДТП с участием 16-летних подростков. Несовершеннолетние направлялись в сторону реки Уса, но на первом километре водитель не справился с управлением и съехал с дороги в сторону леса. Подростки въехали в дерево, одна из пассажирок получила ушибы, помощь медиков ей не понадобилась. Как сообщили в госавтоинспекции, водитель квадроцикла не имеет водительских прав.