Ситуацию с нефтеразливом в Коми проверит прокуратура

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту нефтеразлива на магистрали АО “Транснефть-Север” Ухта – Ярославль. Утечка произошла 15 октября в Княжпогостском районе и стала причиной введения режима ЧС.
На место происшествия выехали природоохранный прокурор Николай Василенко, а также прокурор Княжпогостского района Дмитрий Капинос. В прокуратуре также намерены дать оценку причинам, которые привели к утечке, и взять на контроль вопрос рекультивации пострадавших земель.
Напомним, Правительство Коми все же ввели режим ЧС из-за утечки нефти в Княжпогостском районе. Об этом глава региона Владимир Уйба рассказал в своем традиционном видеообращении 16 октября. Весь поврежденный грунт и вылившуюся нефть вывезут до 23 октября, а участок трубопровода сразу после этого отремонтируют.