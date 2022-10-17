Ситуацию с нефтеразливом в Коми проверит прокуратура

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту нефтеразлива на магистрали АО “Транснефть-Север” Ухта – Ярославль. Утечка произошла 15 октября в Княжпогостском районе и стала причиной введения режима ЧС.

На место происшествия выехали природоохранный прокурор Николай Василенко, а также прокурор Княжпогостского района Дмитрий Капинос. В прокуратуре также намерены дать оценку причинам, которые привели к утечке, и взять на контроль вопрос рекультивации пострадавших земель.