В Коми объявили режим ЧС из-за нефтеразлива

Правительство Коми все же ввели режим ЧС из-за утечки нефти в Княжпогостском районе. Об этом глава региона Владимир Уйба рассказал в своем традиционном видеообращении 16 октября.

Глава республики объяснил, что, несмотря на незначительный ущерб, он принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации для того, чтобы со стопроцентной гарантией локализовать и устранить последствия разлива.