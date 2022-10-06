В Коми ищут волонтеров на поиски 14-летней девочки

14-летняя Анастасия Поздеева пропала 5 октября. Утром она ушла в школу, но больше ее никто не видел. Сейчас в Ухте ищут волонтеров, которые готовы помочь с поисками.

Об исчезновении сообщили родственники Анастасии. Она ушла на учебу в 8:00 и пропала. Девочка не выходила на связь с 5 октября. Сейчас ее ищут волонтеры “Ухтаспас” и полиция. Горожан просят помочь с поисками.