В Коми ищут волонтеров на поиски 14-летней девочки

14-летняя Анастасия Поздеева пропала 5 октября. Утром она ушла в школу, но больше ее никто не видел. Сейчас в Ухте ищут волонтеров, которые готовы помочь с поисками.
Об исчезновении сообщили родственники Анастасии. Она ушла на учебу в 8:00 и пропала. Девочка не выходила на связь с 5 октября. Сейчас ее ищут волонтеры “Ухтаспас” и полиция. Горожан просят помочь с поисками.
Всех, кто готов оказать содействие, ждут у “Светофора” на набережной Газовиков рядом с въездом в Ухту. Сбор состоится в 11:00.
Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(904)108-42-10; +7(216)74-09-47 — полиция; +7(958)170-16-24 — дежурный “Ухтаспас”.