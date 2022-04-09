В Сыктывкаре на неделю перекроют одну из улиц

В Сыктывкаре перекроют движение на улице Карла Маркса, сообщает администрация города. Согласно постановлению мэрии движение транспорта ограничат на всю ширину проезжей части на Карла Маркса от перекрестка с улицей Орджоникидзе до перекрестка с улицей Оплеснина. Это произойдет из-за земляных работ, которые будут производить Сыктывкарские тепловые сети филиала "Коми" ПАО "Т Плюс".

Проехать по указанному участку не удастся с 08:00 7 апреля до 20:00 15 апреля.