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В Сыктывкаре на неделю перекроют одну из улиц

В Сыктывкаре на неделю перекроют одну из улицИз архива «Pro Город Сыктывкар»

В Сыктывкаре перекроют движение на улице Карла Маркса, сообщает администрация города.

Согласно постановлению мэрии движение транспорта ограничат на всю ширину проезжей части на Карла Маркса от перекрестка с улицей Орджоникидзе до перекрестка с улицей Оплеснина. Это произойдет из-за земляных работ, которые будут производить Сыктывкарские тепловые сети филиала "Коми" ПАО "Т Плюс".

Проехать по указанному участку не удастся с 08:00 7 апреля до 20:00 15 апреля. 

Кроме того, в связи с производством ООО "КоммунальщиК" земляных работ по улице Коммунистической, будет ограничено движение транспорта на малую часть ширины проезжей части в районе домов №№ 25, 27 по 28 апреля 2022 года. 

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