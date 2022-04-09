Подросток из Коми обманула взрослого мужчину на восемь тысяч рублей

Мужчина 1987 года рождения обратился в полицию с сообщением, что при покупке подержанного телефона в интернете он лишился восьми тысяч рублей.

Специалисты выяснили, что объявление о продаже телефона марки «Xiaomi Redmi Note 8 pro» опубликовала 17-летняя жительница Сысольского района. Ранее на девушку уже заводили уголовное дело за кражу. Пострадавший связался с продавцом телефона, она пояснила, что в настоящее время находится не в Сыктывкаре, но вскоре планирует приехать. Мужчина попросил в качестве доказательства свежие фотографии телефона и, убедившись, что объявление правдоподобно, перевел продавцу восемь тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого мошенница перестала выходить на связь.