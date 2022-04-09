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Подросток из Коми обманула взрослого мужчину на восемь тысяч рублей

Подросток из Коми обманула взрослого мужчину на восемь тысяч рублейpixabay.com

Мужчина 1987 года рождения обратился в полицию с сообщением, что при покупке подержанного телефона в интернете он лишился восьми тысяч рублей. 

Специалисты выяснили, что объявление о продаже телефона марки «Xiaomi Redmi Note 8 pro» опубликовала 17-летняя жительница Сысольского района. Ранее на девушку уже заводили уголовное дело за кражу. Пострадавший связался с продавцом телефона, она пояснила, что в настоящее время находится не в Сыктывкаре, но вскоре планирует приехать. Мужчина попросил в качестве доказательства свежие фотографии телефона и, убедившись, что объявление правдоподобно, перевел продавцу восемь тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого мошенница перестала выходить на связь.

Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции. Девушка пояснила, что никакого телефона она продавать не планировала, заранее выдумав легенду. На деньги, полученные преступным путем, приобрела бывший в употреблении IPhone. Следователи возбудили в отношении "продавца" уголовное дело по статье "мошенничество".

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