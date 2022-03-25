Водителям фур, которые застряли на трассе в Коми, привезли еду, воду и антифриз

Две фуры улетели в кювет 22 марта на трассе в Коми. Дочь одного из водителей обратилась в "Pro Город" с просьбой опубликовать зов о помощи — у мужчин к 24 марта закончилась еда и вода.

К счастью, после публикации в "Pro Городе" люди отозвались и вечером 24 марта неравнодушный житель Коми привез припасы и антифриз, который был необходим, чтобы одна из фур смогла выехать с места ДТП.