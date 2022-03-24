На трассе в Коми застряли фуры: «Нужна помощь, у водителей закончилась еда и вода»

Две фуры улетели в кювет 22 марта на трассе в Коми. Дочь одного из водителей просит о помощи – у мужчин в ожидании подмоги уже закончились запасы еды и воды.

ДТП произошло по дороге в Усинск, между Усть-Лыжей и Усть-Усой. Две фуры угодили в кювет примерно за 15 километров до Усть-Усы.

"Звонили в 112 с просьбой о помощи. Ответ один: "Дорогу вы не перегородили, так что помочь не можем". А эвакуаторы не берутся", – поделилась девушка.

Долгожданная подмога подоспела 23 марта – водитель КрАЗ за целый день смог вытащить лишь одну фуру.