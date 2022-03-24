На трассе в Коми застряли фуры: «Нужна помощь, у водителей закончилась еда и вода»

Две фуры улетели в кювет 22 марта на трассе в Коми. Дочь одного из водителей просит о помощи – у мужчин в ожидании подмоги уже закончились запасы еды и воды.
ДТП произошло по дороге в Усинск, между Усть-Лыжей и Усть-Усой. Две фуры угодили в кювет примерно за 15 километров до Усть-Усы.
"Звонили в 112 с просьбой о помощи. Ответ один: "Дорогу вы не перегородили, так что помочь не можем". А эвакуаторы не берутся", – поделилась девушка.
Долгожданная подмога подоспела 23 марта – водитель КрАЗ за целый день смог вытащить лишь одну фуру.
"Белая фура слетела в кювет и снесла папиной красной фуре прицеп. В итоге обе не заводятся: красная, потому что нет прицепа, белая, похоже, из-за того, что у нее поврежден тягач", – рассказала жительница Коми.
Девушка объяснила, что запасы закончились стремительно, потому что ее отец делил свою еду и воду с тем, кто въехал в его грузовик. Спустя два дня с момента ДТП ситуация стала критической.
"Еда и вода закончились. Приезжала заместитель администрации то ли Печоры, то ли Усинска, обещала помочь, но в итоге ничего. Им нужен хотябы просто хлеб, вода, и антифриз 20 литров, что бы фура смогла уехать", – объяснила дочь попавшего в беду водителя.
В районе ДТП плохая связь, поэтому если до Вячеслава дозвониться не получится, свяжитесь с его женой Ириной по телефону 89104386712.