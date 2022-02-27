На Коми обрушится метель и ветер: в МЧС объявили штормовое предупреждение

С 20:00 27 февраля до 18:00 28 февраля в Усинском, Интинском и Печорском районах ожидается усиление юго-западного, западного ветра 8-13 м/с порывами 17-22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000 м.

В Воркутинском районе ожидается усиление юго-западного, западного ветра 9-14 м/с порывами 15-20 м/с. Днем - 15-20м/с порывами 23 - 27 м/с, метель, сильный снег.кол-во осадков 6 мм и более, временами ухудшение видимости до 100 - 500м.