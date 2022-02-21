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Адвокат обжаловал арест руководителя МФЦ Коми Натальи Жегуновой

Адвокат обжаловал арест руководителя МФЦ Коми Натальи ЖегуновойФото Сыктывкарского городского суда

Адвокат руководителя МФЦ Коми Натальи Жегуновой Михаил Головин обжаловал арест своей подзащитной. Защита настаивает на менее суровой мере пресечения.

Михаил Головин уверен, что учитывая положительную характеристику личности Натальи Жегуновой и ее высокую социализацию, на время расследования уголовного дела она может находиться под домашним арестом. 

 

Пока Наталья Жегунова не признает вину. Напомним, ее обвиняют в присвоении, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

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