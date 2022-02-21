Адвокат обжаловал арест руководителя МФЦ Коми Натальи Жегуновой

Пока Наталья Жегунова не признает вину. Напомним, ее обвиняют в присвоении, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.