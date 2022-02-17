Руководителю МФЦ Сыктывкара, которую задержали по подозрению в краже, ужесточили обвинение

В Сыктывкарский городской суд поступило ходатайство от Следкома Коми об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ГАУ РК МФЦ Натальи Жегуновой. Об этом сообщает "Комиинформ".
Наталье Жегуновой ужесточили обвинение. Раньше ее подозревали в "присвоении с превышением полномочий", а теперь в "присвоении, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере".
Обвинения по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.