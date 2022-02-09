В России начнут выдавать QR-коды при наличии антител к ковиду

Минздрав России разрешил выдывать QR-коды при наличии антител. Новые правила начнут действовать с 21 февраля. Приказ ведомство опубликовало на портале правовой информации. Действовать сертификат будет полгода, выдавать повторно его не будут – только при наличии нового положительного теста на антитела. Получить QR-код можно будет в течение трех календарных с дней с момента подачи заявления. Титры антител в сертификате указывать не будут.

Пока что получить заветный QR-код могут только те, кто привился от коронавируса и те, кто уже перенес COVID-19. «Pro Город Сыктывкар» ранее сообщал, что сыктывкарка сдала анализ на коронавирус 26 января и неделю ждала результаты ПЦР-теста , а позже выяснилось, что лаборатория или поликлиника потеряли все тесты за тот день. Судя по информации, которую горожанка получила в приемной поликлиники, утерянными оказалось порядка 500 тестов.