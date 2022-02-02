Ребенок, которого родили в туалете сыктывкарской больницы, находится в реанимации

Следователи проверят жуткий случай с ребенком в унитазе: горожане сообщали в соцсетях, что женщина родила в туалете Республиканской детской клинической больницы. Pro Город Сыктывкар выяснил, в каком состоянии находится новорожденный.

Главврач Республиканской детской клинической больницы Игорь Кустышев сообщил, что младенец жив и подтвердил, что на произошедшее обратил внимание следственный комитет Республики Коми.