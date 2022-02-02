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Ребенок, которого родили в туалете сыктывкарской больницы, находится в реанимации

Ребенок, которого родили в туалете сыктывкарской больницы, находится в реанимацииunsplash.com

Следователи проверят жуткий случай с ребенком в унитазе: горожане сообщали в соцсетях, что женщина родила в туалете Республиканской детской клинической больницы. Pro Город Сыктывкар выяснил, в каком состоянии находится новорожденный.

Главврач Республиканской детской клинической больницы Игорь Кустышев сообщил, что младенец жив и подтвердил, что на произошедшее обратил внимание следственный комитет Республики Коми.

«Следователи проводят проверку. Ребенок жив, сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии», – рассказал Игорь Кустышев.

Pro Город Сыктывкар продолжит следить за развитием событий. 

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