Ребенок, которого родили в туалете сыктывкарской больницы, находится в реанимации

Следователи проверят жуткий случай с ребенком в унитазе: горожане сообщали в соцсетях, что женщина родила в туалете Республиканской детской клинической больницы. Pro Город Сыктывкар выяснил, в каком состоянии находится новорожденный.
Главврач Республиканской детской клинической больницы Игорь Кустышев сообщил, что младенец жив и подтвердил, что на произошедшее обратил внимание следственный комитет Республики Коми.
«Следователи проводят проверку. Ребенок жив, сейчас он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии», – рассказал Игорь Кустышев.
Pro Город Сыктывкар продолжит следить за развитием событий.