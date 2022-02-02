Сыктывкарские следователи проверят жуткий случай с ребенком в унитазе

Сыктывкарцы несколько дней подряд сообщают о том, что неизвестная горожанка родила ребенка в унитаз одной из больниц города и оставила его. Pro Город Сыктывкар выяснил новые подробности.

Горожане заявляют в соцсетях, что женщина якобы родила ребенка прямо в унитаз и оставила, решив, что он мертв. Главврач перинатального центра опровергла информацию о гибели ребенка и сообщила, что все произошло в Коми республиканской детской больнице.

Однако Pro Город Сыктывкар выяснил, что следственный комитет по Республике Коми начал проверку произошедшего.

«По факту инцидента в Республиканской детской клинической больнице следователями СК проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в пресс-службе ведомства.

На момент публикации связаться с главврачом детской больницы не удалось.