«Родила ребенка в унитаз и выбросила»: сыктывкарцы сообщают о жутком случае

Горожане несколько дней подряд делятся в социальных сетях информацией о том, что неизвестная женщина родила ребенка в унитаз, а потом просто оставила его. Pro Город Сыктывкар связался с главврачом Коми республиканского перинатального центра Ольгой Лебедевой, чтобы выяснить подробности.

Сыктывкарцы говорили о том, что горожанка якобы родила ребенка прямо в унитаз и оставила, решив, что он мертв. Однако Ольга Лебедева опровергла эту информацию: