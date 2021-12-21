«Про Город» выбирает человека года

В конце статьи вы сможете проголосовать за одного из кандидатов. А чуть позже мы подведем итоги и выпустим отдельную статью.

«Про Город» начинает подводить итоги года. В первой статье мы подытожим, какие люди запомнились сыктывкарцам в 2021 году, и кто из них может претендовать на звание «Человека года».

В этом году Олег Михайлов стал депутатом Госдумы. Он один из немногих, кто смог победить «системного» кандидата по ондомандатному округу. Теперь оппозиционный политик представляет республику на федеральном уровне.

Также Михайлов запомнился скандалом с главой Коми Владимиром Уйбой. Еще будучи в статусе депутата Госсовета он раскритиковал губернатора. После этого глава Коми предложил Михайлову «выйти поговорить». Диктофонная запись, которую опубликовал депутат, разлетелась по всем федеральным СМИ.

2. Илья Костин

Илья Костин и его соратники по проекту «Сытый гражданин» отстроили целый центр помощи бездомным людям. Открытие запланировано на зиму 2022 года. Здесь нуждающиеся смогут пройти реабилитацию с наркологом, психологом, найти работу и вернуться к нормальной жизни. И самое важное: все это будет абсолютно бесплатно для постояльцев. В общем, это по-настоящему крупный и важный благотворительный проект.

3. Эрнест Мезак

Известный правозащитник в этом году проделал огромную работу. После январских митингов в поддержку Навального многих людей оштрафовали за участие в «незаконных акциях». Мезак представлял интересы оштрафованных в Европейском суде по правам человека.

Правда, он и сам стал фигурантом уголовного дела за оскорбление судьи. Как указали следователи, Мезак на своих страницах «ВКонтакте» и Instagram опубликовал фотографии судьи Ирины Мишариной с наложением на них искажающих изображений, а также текста, выраженного в неприличной и оскорбительной форме с отрицательной оценкой личности судьи, тем самым выразил неуважение к суду.

4. Роман Берг

Роман - пожарный, командир отделения. В свой выходной он спокойно ехал на автобусе маршрута №101. В один момент он заметил, что одной из пассажирок стало плохо, и она потеряла сознание. Мужчина немедленно бросился ей на помощь. Убедившись в отсутствии пульса, Роман провёл ей сердечно-лёгочную реанимацию. Благодаря умелым действиям пожарного биение сердца восстановилось, и это выиграло время до приезда скорой помощи.

5. Владимир Кольцов

Обычный фитнес-тренер из Сыктывкара долго и упорно работал над своим телом. И это принесло результаты: в этом году мужчина победил на престижном турнире «Арнольд Классик Европа». Теперь спортсмен из столицы Коми получил статус профессионального атлета, что открыло для него новые горизонты в карьере.

6. Александр Чепурко

Более известный как Эко-Человек-Паук. Александр уже более 8 лет занимается проблемами несанкционированных свалок. За всё это время мужчина очистил уже более 100 точек, в которых скапливался мусор.

А в этом году Александр вместе с другими активистами сделали потрясающую вещь: они собрали более 1 000 брошенных покрышек по всему городу, собрали деньги и отправили покрышки на Дмитровский завод на утилизацию.