В Сыктывкаре пожарный спас жизнь пассажирке автобуса

Недавно в нашу редакцию поступало сообщение о том, что во вторник около 18.00 в автобусе №101 погибла пожилая сыктывкарка. Как оказалось, это не так - пассажирке маршрутки действительно стало плохо, но ее спас пожарный.

Командир отделения ПЧ-122 Роман Берг ехал на автобусе №101 и заметил, что одной из пассажирок стало плохо, и она потеряла сознание. Мужчина немедленно бросился ей на помощь.

Убедившись в отсутствии пульса, Роман провёл ей сердечно-лёгочную реанимацию. Благодаря умелым действиям пожарного биение сердца восстановилось и это выиграло время до приезда скорой помощи.

Как сообщает Минздрав Коми, сейчас за жизнь женщины борются врачи.