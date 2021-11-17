Как будет работать центр для бездомных в Сыктывкаре

В первую очередь, стоит отметить, что это будет не “ночлежка”.

Уже через месяц в Сыктывкаре начнет работу центр помощи бездомным людям. Куратор проекта “Сытый гражданин” Илья Костин рассказал, как будет работать организация и какую помощь будут оказывать бездомным.

- Здесь люди будут проходить реабилитацию с наркологами, психологами. Это некий дом по правилам, где одним из обязательных условий будет соблюдение распорядка дня, - рассказал Илья Костин.

Центр сотрудничает с администрацией и крупным бизнесом, они будут находить бездомным рабочие места. Все заработанные деньги бездомные будут оставлять себе - центр помощи полностью бесплатен для всех его постояльцев.

- Нам очень важно, чтобы у всех были белые зарплаты с начислениями всех накоплений, - сообщил Илья Костин.

Помещение зала, где есть трибуна. Здесь будут проходить лекции, которые призваны помочь бездомным социализироваться.

В центре созданы все условия для комфортной жизни: есть туалеты, душевые, просторная кухня, рабочие столы, интернет и прочие удобства. Упор сделан на то, чтобы человек чувствовал себя комфортно и постепенно возвращался в нормальной жизни.

Единственное условие для того, чтобы заселиться в этот дом - отсутствие постоянного места жительства. Но это не значит, что если у человека есть прописка где-то, то его не пустят. Сотрудники центра понимают, что бывают разные ситуации.

Весь центр разделен на два корпуса - мужской, который уже будет готов к середине декабря, и женский, который заработает в конце января 2022 года.

Стоит заметить, что центры помощи расположены друг от друга через проезжую часть и, к сожалению, сейчас там нет инфраструктуры, которая позволила бы комфортно перемещаться между ними. Однако Илья Костин сообщил, что глава Коми и мэр Сыктывкара знают об этой проблеме и скоро ее решат.

Организация "Сытый гражданин" всегда рада пожертвованиям. Как сообщил Илья Костин, сейчас им нужны валенки, варежки и носки, а также зубные щетки, мыло, паста, бритвенные станки, туалетная бумага и продукты. Все это вы можете передать по адресу Морозова, 47/1 или Советская, 11. Предварительно нужно будет позвонить Илье по телефону 89042712052.

Также пожертвования принимают на точках раздачи еды по воскресеньям в 12 часов на ж/д станции в Эжве и в 14 часов на автопарковке возле центра занятости населения Сыктывкара (улицы Свободы, 25). Мужской корпус

Женский корпус