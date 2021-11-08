Диско-бабушку из Коми отказались обслужить в столовой без QR-кода

Диско-бабушку Лидию Уляшеву, которая в Сыктывкаре танцевала на сцене вместе с Киркоровым, отказались обслужить в столовой. Этот момент запечатлели на видео, которое опубликовали в паблике «Кулӧмдін - ловъя му !».

Продавец сказала Лидии Уляшевой, что не может обслужить ее, так как у нее нет QR-кода. Бабушка ответила, что ничем не болела и не болеет, но сотрудница столовой сослалась на указ главы Коми и отметила, что без кода может продать еду только на вынос.