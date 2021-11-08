Диско-бабушку из Коми отказались обслужить в столовой без QR-кода

Диско-бабушку Лидию Уляшеву, которая в Сыктывкаре танцевала на сцене вместе с Киркоровым, отказались обслужить в столовой. Этот момент запечатлели на видео, которое опубликовали в паблике «Кулӧмдін - ловъя му !».
Продавец сказала Лидии Уляшевой, что не может обслужить ее, так как у нее нет QR-кода. Бабушка ответила, что ничем не болела и не болеет, но сотрудница столовой сослалась на указ главы Коми и отметила, что без кода может продать еду только на вынос.
Напомним, что про Лидию Уляшеву впервые заговорили в 2017 году, когда она отплясывала на концерте Ottawan в Сыктывкаре. Видеоролик с танцами тогда разлетелся по Интернету и диско-бабушку обсуждали все федеральные СМИ. А в 2019 году в Сыктывкаре на концерте Филиппа Киркорова Лидия Уляшева вышла прямиком на сцену, чтобы станцевать с королем эстрады. Позже этот ролик собрал более миллиона просмотров в Instagram певца и разлетелся по всему Рунету. Затем на концерте «Руки Вверх» диско-бабушка так же танцевала в первых рядах.