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С чистого листа: психолог рассказала, как сыктывкарцам оставить все плохое в 2020 году

С чистого листа: психолог рассказала, как сыктывкарцам оставить все плохое в 2020 году

02 декабря 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: vk.com/ Психолог Христина Кипрушева
Необходимо следовать нескольким шагам

Совсем скоро наступит Новый год. Сыктывкарский психолог рассказала порталу PG11.ru, как оставить все проблемы и переживания в уходящем году. 

Новый год для многих людей становится точкой отсчёта. Ввести новые привычки, начать жизнь с чистого листа - конечно, это прекрасные желания, однако, прежде чем начинать новое, необходимо покончить со старым. Именно этому и будут посвящены данные рекомендации, - сообщает Христина Кипрушева.

 

 

Психолог сообщила, что все люди разные и с этим придется смириться. А значит, реакция на одни и те же стресс-факторы, у всех не может быть одинаковой.. Поэтому людям, тяжело переживающим различные жизненные ситуации, рекомендуется проработать эти эмоции и переживания с психологом.

Если вы менее чувствительный человек, то возможно, с переживаниями можно будет справиться самостоятельно, - отметила Христина.

Психолог рассказала, как отпустить свои проблемы:

Шаг №1: Проведите анализ уходящего года, для этого можно использовать популярное упражнение «Колесо баланса». Определите уровень удовлетворённости той или иной жизненной сферой по 10-бальной шкале.
 
ШАГ №2: В каждой сфере напишите 5-10 негативно окрашенных жизненных событий, которые произошли за этот год. Пропишите те ситуации, которые вызывают у вас тревогу или грусть/напряжение. Далее необходимо преобразовать отношение к этим ситуациям. Так как изначально большинство ситуаций являются нейтральными, и далее сам человек окрашивает для себя это событие, как радостное или негативное.

Задача: вывести ситуации из категории «негативных» в категорию «нейтральных». Для этого попробуйте по каждой ситуации написать вывод, который вы для себя сделали или опыт, который вы в нем приобрели.

Например:

  • уволили с работы (негативный окрас) = появилась возможность выйти из зоны привычки и пересмотреть свою жизнь, сменить деятельность или профессию,появилась причина, заставляющая изучить финансовую грамотность (нейтральный окрас)
  • потеря близкого человека (негативный окрас) = осознание скоротечности нашей жизни, а значит, есть повод задать себе глобальные вопросы: ту ли жизненную дорогу я выбрал, достаточное ли количество времени я уделяю своим близким (нейтральный окрас)

ШАГ №3: В каждой сфере напишите 5-10 позитивно окрашенных жизненных событий, которые произошли за этот год. То есть распишите свои успехи и достижения. Даже если, на ваш взгляд, это мелочи, очень важно не обесценивать свои труды. Это даст вам сил и энергии на новые свершения в 2021 году!

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Психология

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