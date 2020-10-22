Экологическая катастрофа на Колве: кто в ней виноват и как это отразится на Коми

В одном из районов Коми ввели режим чрезвычайной ситуации из-за утечки нефти, которая произошла на реке Колва. Кто в этом виноват? Какой урон получила природа? Сколько в этом году произошло экологических катастроф? Портал PG11.ru разобрался в ситуации.

Катастрофа на Колве

Фото: dprea.adm-nao.ru

В Усинске с 18 октября введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал мэр городского округа Николай Такаев. Режим чрезвычайной ситуации ввели в связи с утечкой нефтесодержащей жидкости на территории Харьягинского месторождения на реке Колва. Работы по ликвидации аварии ведутся в Коми и в НАО.

— Отказ трубопровода зафиксирован в районе дюкерного перехода через реку Колва. Для его локализации была организована доставка боновых заграждений, техники и персонала с Харьягинского и других месторождений предприятия. Ведутся работы по сбору радужной пленки с помощью сорбента, а также постоянный мониторинг водной среды в районе инцидента и ниже по течению реки, — говорится в сообщении «ЛУКОЙЛ-Коми».

В НАО, по сообщению администрации округа, место разлива обработано сорбентом, на ручье сооружен гидрозатвор, на устье установлены боновые заграждения. На месте задействовано 37 человек, планируется увеличение до 50 человек, 5 моторных лодок, планируется привлечь еще 4 единицы техники.

Росприроднадзор заверил, что «Лукойл» сделал все для минимизации ущерба от ЧП на Харьяге.

Фото Минприроды Коми

Нефтяное пятно, которое попало в водоемы после разгерметизации недействующего нефтепровода на Харьягинском месторождении, не продвинулось дальше четвертого бонового заграждения, хотя «Лукойл» установил шесть таких барьеров, сообщает ТАСС. Компания приняла все необходимые для минимизации ущерба меры. Об этом журналистам сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— По поводу ликвидации могу сказать, что делается все, что необходимо, — сказала Радионова. По ее словам, превышение предельно доступной концентрации по содержанию загрязняющих веществ в воде есть. — Они не тысячные, но они есть, — констатировала глава Росприроднадзора.

Во время посещения места разлива специалисты ведомства взяли все необходимые пробы.

— Но исходя из того, что мы видим, понятно уже, что ни до четвертого, ни до пятого и шестого боновых заграждений ничего не добралось, — констатировала она. Радионова отметила, что «Лукойл» «перестраховался» и установил пятый и шестой уровни боновых заграждений.

В настоящее время в ликвидации последствий ЧС задействовано 189 человек, в том числе аварийно- спасательные формирования «Лукойл-Севернефтегаза» и ООО СПАСФ «Природа». Установлено более 4 тысяч боновых заграждений, завезено порядка 23 тонн сорбентов.

Мнение эколога

А что о всей этой ситуации думают специалисты? Удастся ли природе справиться с таким количеством химикатов, которые попадают в экосистему? Эколог Александр Сладкоштиев ответил на эти вопросы:

— Воздействие на экологию, конечно же, колоссальное. Загрязнение водного объекта реки Колва привело уже к гибели водных биологических ресурсов, в том числе рыб, уничтожению нерестилищ и мест нагула ценных пород рыб: хариуса, сига, семги, ряпушки. Загрязнение реки неизбежно привело к загрязнению береговой линии, соответственно, уничтожена прибрежная экосистема, животный мир: ондатры, например. Ну и самое главное, вода — это питьевой ресурс, Колва — это приток Печоры второго порядка. Множество деревень вниз по течению Печоры воду используют для питья, приготовления пищи, мытья. Теперь вода потеряет питьевые свойства. Береговая линия останется загрязненной до следующего года, а заливные луга, которые оказались загрязнены, используются для выпаса скота. То есть тяжелые металлы, нитраты, хлориды и другие загрязняющие вещества через молоко попадут в организм людей.

Катастрофы в Коми в 2020

2020 год оказался богат на неприятности. Кроме коронавирусной инфекции в этом году в Коми произошло много событий, которые могут значить, что и с экологией в республике все не так уж и хорошо.

Пожар на нефтезаводе

Евгений Грох / Взрыв на нефтезаводе в Ухте

В самом начале года на нефтеперерабатывающем заводе Ухте бушевал страшный пожар. Это происходило 9 января. Пламя вспыхнуло в 16.55, после чего на место происшествия отправились спасатели. Для усиления был даже привлечен пожарный поезд. В ходе ликвидации ЧП произошло непредвиденное: четыре емкости разгерметизировались, после чего произошло еще несколько вспышек, но действия пожарных позволили быстро снизить температуру и давление в резервуарах и потушить их.

Люди присылали видео, на которых были видны ужасающего вида столбы дыма и пламены, напоминающие «грибы» аномных взрывов. Часть людей в экстренном режиме покинула город, не понимая, что происходит, но мечтая оказаться подальше от эпицентра.

10 января в 00.07 пламя на площади в 800 квадратных метров окончательно потушили. Ситуация находится на контроле МЧС России. В результате возгорания пострадал один человек, сейчас он находится в больнице. Глава региона также поручил Минпрому и Минприроды оценить возможный промышленный и экологический ущерб от инцидента.

«Город Ад»

В России запустили необычную акцию: активисты «Зеленого движения» переименовывают города в «Ад». Протест направлен против неблагоприятной эко-обстановки. В число таких населенных пунктов попал и Сыктывкар. Как сообщают активисты «Зеленого движения», промышленность в перечисленных городах превращает их экологию в нечто инфернальное:

— Промышленные предприятия, заводы и жажда наживы местных бизнесменов превращает этот город в настоящее чистилище. Однако, как мы не раз говорили, в России это никого не волнует, кроме местных жителей. Если не начнём делать мы — не начнет никто, — сообщается на странице движения в Сети.

Новое название – «Город Ад» — можно было увидеть на въезде в столицу Коми. Оно появилось на табличке, где до этого красовалась надпись «Сыктывкар».

И снова Усинск

1 августа 2020 года около 16.15 на территории Усинского района Республики Коми при проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода работник подрядной организации повредил напорный нефтепровод в 29 километрах от Усинска, эксплуатируемый одной из крупнейших нефтекомпаний. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Республики Коми.

Объем излившейся нефтесодержащей жидкости составил не менее семи тонн; площадь нефтезагрязненных земель 0,48 гектар.

В целях дальнейшего исключения распространения нефтесодержащей жидкости установлены нефтеловушки и боновые заграждения. Для ликвидации нефтеразлива было задействовано 25 человек и семь единиц техники. Собрано не менее 16 кубических метров нефтезагрязненного грунта.

Печорская природоохранная межрайонная прокуратура по данному факту организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям как арендатора земельного участка, так и подрядчика.

Зловонное токсичное озеро

Фото: ОНФ в Коми

11 августа эксперты тематической площадки ОНФ «Экология» обнаружили свалку промышленных отходов в лесу в районе 16-го и 18-го километров автодороги Койты – Мандач. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ. В токсичное место в районе 16-го километра ранее сливали отходы птицефабрики «Зеленецкая». После прекращения данной практики, около десяти лет назад, комитет лесов Коми передал участок в аренду ООО «СевЛесПил».

По документам объекты были ликвидированы еще в 2016 году, а земли восстановлены. В ходе проверки оказалось, что работы успешно проведены только на бумаге, на самом же деле отходы птицефабрики образовали токсичное озеро и неприятным запахом.

Радиоактивный контейнер

15 сентября в 17 километрах от Ухты в лесном массиве обнаружен металлический контейнер-цилиндр с надписью «Радиоактивность». Замеры по крышке составили 0,053 мР/ч, на днище - 2,1 мР/ч. На контейнере не было обозначений, кому он принадлежит. Контейнер обнаружил сотрудник компании, которая работает неподалеку. Об опасной находке он заявил в полицию и МЧС, а также в единую дежурно-диспетчерскую службу Ухты.

Катастрофа на Камчатке

ANNA STRELCHENKO/TASS

Экологические катастрофы в этом году поразили не только Коми, они коснулись и других регионов России. В океан на побережье Камчатки попали токсины, в результате чего погибли морские животные, а люди получили ожоги. У властей есть разные версии того, что происходит. Но большинство этих версий вызывает сомнения у экологов.

По данным федерального министерства природных ресурсов и экологии, на 4 октября содержание вредных веществ в Авачинской бухте (она в часе езды от Петропавловска-Камчатского) превышало предельно допустимую концентрацию (ПДК) только в 1,2 раза. При этом превышение ПДК опасных веществ зафиксировано только на территории бухты, а не на Халтырском пляже, сообщило минприроды. Именно после купания на Халтырском пляже местные серфингисты жаловались на отравления.

Уже по данным на 5 октября предварительные результаты проб не показывают значительных превышений нормы, сообщило министерство в понедельник. Глава минприроды Дмитрий Кобылкин уточнил, что превышения предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам в местах загрязнений на Камчатке не выявлено. Он уточнил, что в пробах есть превышения по железу и фосфатам, но они незначительны.

— Никаких химических реагентов мы в воде не обнаружили. Ни в воде, ни на суше, — добавил Кобылкин.

При этом экологи из GreenPeace, которые в воскресенье поехали в экспедицию на Камчатку, заявили, что обнаружили пятно на океанской воде, которое движется к югу Камчатки. В GreenPeace считают, что оно движется в сторону объекта всемирного наследия ООН «Вулканы Камчатки». На фотографиях экологов видна желтая пена на воде.

Утром в понедельник губернатор Камчатского края Владимир Солодов обозначил три версии, которые могли, по его мнению, привести к загрязнению океана. По его словам, загрязнение могло быть связано не только с техногенными, но и естественными причинами.

Пока сложно понять, какой урон катастрофа на Колве нанесла экологии, ведь работы по устранению последствий разлива все еще проходит. Остается только верить в то, что специалистам удастся справиться со своей работой настолько хорошо, что от разлива не останется и следа.

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