В одном из районов Коми введен режим чрезвычайной ситуации

В Усинске с 18 октября введен режим ЧС. Соответствующее постановление подписал мэр городского округа Николай Такаев.

Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с утечкой нефтесодержащей жидкости на территории Харьягинского месторождения на реке Колва. Работы по ликвидации аварии ведутся в Коми и в НАО.

- Отказ трубопровода зафиксирован в районе дюкерного перехода через р. Колва. Для его локализации была организована доставка боновых заграждений, техники и персонала с Харьягинского и других месторождений предприятия. Ведутся работы по сбору радужной пленки с помощью сорбента, а также постоянный мониторинг водной среды в районе инцидента и ниже по течению реки, - говорится в сообщении «ЛУКОЙЛ-Коми».

В НАО, по сообщению администрации округа, место разлива обработано сорбентом, на ручье сооружён гидрозатвор, на устье установлены боновые заграждения. На месте задействовано 37 человек, планируется увеличение до 50 человек, 5 моторных лодок, планируется привлечь ещё 4 единицы техники.

Работа между ведомствами отлажена и направлена на устранение последствий разлива в максимально сжатые сроки.

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