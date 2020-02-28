«Город Ад»: Сыктывкар «сменил» название

«Город Ад»: Сыктывкар «сменил» название28 февраля 2020
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Фото активистов "Зеленая альтернатива"
Новая табличка появилась на въезде в столицу Коми
В России запустили необычную акцию: активисты «Зеленого движения» переименовывают города в «Ад». Протест направлен против неблагоприятной эко-обстановки. В число таких населенных пунктов попал и Сыктывкар.
Помимо столицы Коми в списке уже оказались Красноярск, Челябинск, Липецк и Воскресенск. Как сообщают активисты «Зеленого движения», промышленность в перечисленных городах превращает их экологию в нечто инфернальное:
- Промышленные предприятия, заводы и жажда наживы местных бизнесменов превращает этот город в настоящее чистилище. Однако, как мы не раз говорили, в России это никого не волнует, кроме местных жителей. Если не начнём делать мы - не начнет никто, - сообщается на странице движения в Сети.
Новое название – «Город Ад» - теперь можно увидеть на въезде в столицу Коми. Оно появилось на табличке, где до этого красовалась надпись «Сыктывкар».
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28 февраля 2020, 16:56