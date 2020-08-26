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«Страшно, вдруг укусит»: сыктывкарка поймала в подъезде летучую мышь (видео)

«Страшно, вдруг укусит»: сыктывкарка поймала в подъезде летучую мышь (видео)

26 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео очевидца / Сыктывкарка поймала в подъезде летучую мышь
Животное выпустили на свободу

В одном из домов Сыктывкара постоянно оказываются летучие мыши. Об этом порталу PG11.ru рассказали очевидцы.

Жительница дома №95 по улице Пушкина Ольга Нефедова поймала в своем подъезде летучую мышь. Ее муж рассказал по телефону, что в последнее время их стало довольно много:

- Уже четырех пришлось вынести. Они просто оказываются в подъезде и сидят на проводах. Дети боятся их, да и мы опасаемся. Мало ли, вдруг укусит.

Сыктывкарцы рассказали, что не убивают пугающих животных, а просто выносят их на улицу.

Напомним, сыктывкарский биолог рассказал, что делать, если встретил летучую мышь. По словам специалиста, опасаться этих животных не стоит, достаточно просто выгнать их. Однако если вас все же укусила летучая мышь, нужно обратиться к врачу - животные могут переносить бешенство. 

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А вы когда-нибудь ловили летучих мышей? Они пугают вас? Расскажите в комментариях!

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Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Olga Nefedova получает гонорар в размере 250 рублей за сообщение, фото и видео. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА после окончания режима самоизоляции в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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