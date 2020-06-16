Выяснилось, будет ли в Коми выходной из-за отмены Парада Победы

24 июня в Коми не будет парада в четь 75-летия Победы, однако этот день все равно объявлен выходным. Такой указ подписал Владимир Путин.

Напомним, в Коми не будут проводить парад Победы. Об в традиционном видеообращении заявил врио главы Коми Владимир Уйба. По его словам, правительство Коми приняло непростое решение. Между тем, власти Коми оставляют за собой право на надежду провести парад Победы в сентябре после того как снизится уровень заболеваемости.

Напомним, 26 мая президент Российской Федерации объявил новую дату Парада Победы. Парад Победы пройдет 24 июня. Он также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля в день ВМФ. Путин приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.

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