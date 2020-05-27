«Лучше потратить деньги на оставшихся ветеранов»: сыктывкарцы о новой дате Парада Победы

26 мая президент Российской Федерации объявил новую дату Парада Победы. Парад Победы пройдет 24 июня. Он также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля в день ВМФ. Путин приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.

Эта новость не оставила равнодушными и жителей столицы Коми, которые прокомментировали ее в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости. Большинство оказалось не довольно таким решением главы государства:

- Мне одной кажется этот перенос бредом? Праздник был 9 мая. Да, он прошёл не так, как нам бы хотелось, но он был именно 9 мая, такой, какой получился. И не парад в нем главное, что за переносы. Парад, «Бессмертный полк»... Что за пафос? Из Дня Победы делают театр абсурда, - говорит Светлана Kaneva.

- Надеюсь, 9 мая следующего года. Онлайн провели, помянули и цветы возложили уже все, кто хотел, - считает Наташа Новоселова.

- Деньги лучше потратить на оставшихся ветеранов! И показать, какая польза для них вышла. Хотя бы на нескольких людях. Зубы посмотрели хаты, отправили в санатории, одёжку прикупили! Думаю было бы лучше и для участников парада, и природы! - комментирует Наталья Безносиков

- Вообще-то, 9 мая для всех праздник. Если не получилось в этот год - народ понял, но пиариться это уже перебор, - негодует Анатолий Серов

- Бред, - коротко высказалась Аленушка Жигалова.

- День Победы мы уже отпраздновали 9 Мая! Не так всё было торжественно и празднично в этот день, но мы поздравили ветеранов, помянули ушедших и павших! Эта дата ушла в прошлое. Я думаю не стоит возвращать то, что уже стало историей! Уважаемый Александр Лукашенко уже провёл 9 Мая военный парад, осмелюсь сказать, в честь всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны! И этого достаточно! – напоминает Иван Липин

- Опять растраты. Уже было потрачено на салют и небо, - пишет Макс Соколов.

Тем не менее, не все согласились с большинством. Некоторые посчитали, что парад все же нужен, и не важно, когда он пройдет:

- Память Победы, «Бессмертный полк», цветы, огонь, слёзы потерь и слёзы Победы. Какая разница какого числа? Память живёт в наших сердцах, а ей без разницы какого числа пройдёт церемония. Главное она соберёт Людей, которые объединены одними словами: ПОБЕДА, ПАМЯТЬ, ПАРАД, ГОРДОСТЬ, ПОКЛОН, ВЕЛИЧИЕ ДУХА, РОДИНА! И это чувство никто и никогда не вырвет из груди. Бред, это когда эти понятия укладывают на чаши весов, - пишет Лариса Елькина--Стесева.

Напомним, что по всей стране Парады Победы и марш «Бессмертный полк» были перенесены на неопределённый срок до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

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