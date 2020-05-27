«Лучше потратить деньги на оставшихся ветеранов»: сыктывкарцы о новой дате Парада Победы

«Лучше потратить деньги на оставшихся ветеранов»: сыктывкарцы о новой дате Парада Победы27 мая 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Не все оказались рады такому решению главы государства
26 мая президент Российской Федерации объявил новую дату Парада Победы. Парад Победы пройдет 24 июня. Он также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля в день ВМФ. Путин приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.
Эта новость не оставила равнодушными и жителей столицы Коми, которые прокомментировали ее в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости. Большинство оказалось не довольно таким решением главы государства:
- Мне одной кажется этот перенос бредом? Праздник был 9 мая. Да, он прошёл не так, как нам бы хотелось, но он был именно 9 мая, такой, какой получился. И не парад в нем главное, что за переносы. Парад, «Бессмертный полк»... Что за пафос? Из Дня Победы делают театр абсурда, - говорит Светлана Kaneva.
- Надеюсь, 9 мая следующего года. Онлайн провели, помянули и цветы возложили уже все, кто хотел, - считает Наташа Новоселова.
- Деньги лучше потратить на оставшихся ветеранов! И показать, какая польза для них вышла. Хотя бы на нескольких людях. Зубы посмотрели хаты, отправили в санатории, одёжку прикупили! Думаю было бы лучше и для участников парада, и природы! - комментирует Наталья Безносиков
- Вообще-то, 9 мая для всех праздник. Если не получилось в этот год - народ понял, но пиариться это уже перебор, - негодует Анатолий Серов
- Бред, - коротко высказалась Аленушка Жигалова.
- День Победы мы уже отпраздновали 9 Мая! Не так всё было торжественно и празднично в этот день, но мы поздравили ветеранов, помянули ушедших и павших! Эта дата ушла в прошлое. Я думаю не стоит возвращать то, что уже стало историей! Уважаемый Александр Лукашенко уже провёл 9 Мая военный парад, осмелюсь сказать, в честь всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны! И этого достаточно! – напоминает Иван Липин
- Опять растраты. Уже было потрачено на салют и небо, - пишет Макс Соколов.
Тем не менее, не все согласились с большинством. Некоторые посчитали, что парад все же нужен, и не важно, когда он пройдет:
- Память Победы, «Бессмертный полк», цветы, огонь, слёзы потерь и слёзы Победы. Какая разница какого числа? Память живёт в наших сердцах, а ей без разницы какого числа пройдёт церемония. Главное она соберёт Людей, которые объединены одними словами: ПОБЕДА, ПАМЯТЬ, ПАРАД, ГОРДОСТЬ, ПОКЛОН, ВЕЛИЧИЕ ДУХА, РОДИНА! И это чувство никто и никогда не вырвет из груди. Бред, это когда эти понятия укладывают на чаши весов, - пишет Лариса Елькина--Стесева.
Напомним, что по всей стране Парады Победы и марш «Бессмертный полк» были перенесены на неопределённый срок до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
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27 мая 2020, 10:45
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