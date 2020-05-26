Владимир Путин назвал дату проведения Парада Победы

Изменения также коснулись «Бессмертного полка»
Владимир Путин назвал дату проведения Парада Победы26 мая 2020
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Фото: rkomi.ru
26 мая президент Российской Федерации объявил новую дату Парада Победы, пишет ТАСС.
Парад Победы пройдет 24 июня, сообщил президент Владимир Путин. Он также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля в день ВМФ. Путин приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.
Напомним, что по всей стране Парады Победы и марш «Бессмертный полк» были перенесены на неопределённый срок до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
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