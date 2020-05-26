Владимир Путин назвал дату проведения Парада Победы

26 мая президент Российской Федерации объявил новую дату Парада Победы, пишет ТАСС.

Парад Победы пройдет 24 июня, сообщил президент Владимир Путин. Он также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля в день ВМФ. Путин приказал исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.

Напомним, что по всей стране Парады Победы и марш «Бессмертный полк» были перенесены на неопределённый срок до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

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