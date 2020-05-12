Боль предпринимателей: как сыктывкарские бизнесмены переживают кризис из-за коронавируса

В Сыктывкаре кризис ударил по самозанятым: парикмахерам, маникюрщицам, владельцам микро-бизнесов пришлось закрыться из-за самоизоляции, повысились цены на расходные материалы. Поддерживает ли государство таких жителей? Портал PG11.ru узнал у предпринимателей, как обстоят дела в их деле.

Любовь Ломунова, владелица салона депиляции

Любовь Ломунова

Любовь Ломунова занимается услугами депиляции. Девушка открыла ИП два года назад, снимает отдельный кабинет. Свою деятельность она полностью прекратила при введении режима обязательной самоизоляции:

Прибыль я не получаю уже полтора месяца. Собственник помещения пошёл навстречу - снизил аренду на 50 процентов. Я была этому очень рада. Его я тоже понимаю - коммунальные платежи, платежи по охране, интернет и налоги нужно платить вне зависимости от того, работаю я или нет, - отмечает девушка.

Для поддержки бизнеса Любовь использовала деньги, которые она откладывала на отпуск. Девушка отмечает, что в связи с возросшим ажиотажем на средства индивидуальной защиты возросли цены на одноразовые материалы: перчатки, маски.

Пришлось вложится в закуп по старым ценам. Например, раньше пачка перчаток стоила 330 рублей, сейчас цены начинаются от 600 рублей. Маски стоили 2-4 рубля, теперь от 30 рублей. В будущем ожидается повышение цен для потребителей моих услуг, однако это будет очень сложно сделать, так как многие столкнулись с падением зарплат. Или вовсе ее потеряли, - говорит предпринимательница.

Любовь отмечает, что единственная помощь от государства, которая ей полагается - субсидия в размере 12130 рублей за апрель и май. Она отправила документы на рассмотрение и ждет ответа.

Сейчас я в полной готовности. Жду, когда разрешат работать. Все требования по соблюдению санитарных норм и правил при работе в вирусном режиме у меня в кабинете соблюдались и раньше. Есть рециркулятор воздуха, запасы антисептиков и дезсредств, перчаток и масок. Клиенты и раньше приходили только по записи, так что проблем с этим не будет, - отмечает Любовь.

Сергей Игутов, владелец барбершопа

Сергей Игутов

Сергей Игутов - владелец известного барбершопа в Сыктывкаре. Режим самоизоляции сильно ударил по его бизнесу. Он утверждает, что не получил никаких мер поддержки от государства.

Насколько я знаю, обещанные ранее выплаты и субсидии должны начать поступать после 18 мая. Там и посмотрим, насколько это сможет помочь. А так по прежнему сидим дома. Ажиотаж вокруг заведения большой. Приходится очень много отказывать в записи людям, которые хотят подстричься. Иногда даже в грубой форме, - отмечает предприниматель.

Сергей отказывается работать «подпольно». Он отмечает, что не может рисковать своим здоровьем и здоровьем клиентов. Сергей начнет работу только после выхода указа о снятии запрета на деятельность парикмахерских.

Антон Антушев, владелец кофейни

Антон Антушев

Антон Антушев - владелец одной из недавно открывшихся кофеен в Сыктывкаре. Кризис сильно ударил по моральному состоянию его команды - два напарника, с которыми он открывал бизнес, ушли из дела.

Очень сильно просела выручка. К нам обычно ходили не столько за кофе, сколько посидеть, расслабиться. На сегодняшний день от прежней выручки осталось только 30 процентов, - рассказал владелец кофейни.

Антон решил не сдаваться и перешел полностью на доставку. Он занялся логистикой, переоборудовал помещение и добавил новые позиции в меню, что позволило более эффективно работать на доставку.

От государства нет помощи абсолютно никакой. Старые механизмы испорчены, очень сложно работать как официальное лицо. Одно радует - арендодатель сам позвонил и предложил снизить аренду на 50 процентов. От людей больше помощи, чем от государства, - отмечает Антон.

Мы спросили у сыктывкарцев , что они думают по поводу поддержки предпринимателей, которые заняты в сферах услуг: парикмахеры, маникюрщицы и владельцы микро-бизнесов.

Большинство проголосовало за то, что нужно разрешить бизнесменам открываться и продолжать работать.

Напомним, что Республике Коми выделят 15,4 миллиона рублей на поддержку предпринимателей. Основные меры поддержки:

Зарплатные кредиты пострадавшим предприятиям по 2% с возможностью погашения всей суммы кредита за счёт государства.

Президент вводит новую меру поддержки бизнеса – льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей со сроком выплаты до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90%, вся сумма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – ½ суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь в размере одного МРОТ на сотрудника.

Основные налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года будут отменены.

Новой мерой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введённую ранее отсрочку по выплатам. Мера затронет около 1,5 млн предприятий.

Самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги.

Граждане России, которые официально получили статус самозанятых и выплачивали налог на профессиональный доход, по решению президента получат выплаченные в 2019 году деньги обратно. Кроме того, самозанятые граждане получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Вводится специальная специальная кредитная программа для поддержки занятости в бизнесе

С 01 июня 2020 года запускается специальная кредитная программа для поддержки занятости в бизнесе. Ей смогут воспользоваться все предприятия в пострадавших отраслях от COVID-19 в областях, а также социально-ориентированные НКО. Кредит на 85% обеспечен государственной гарантией. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны.

Выдача зарплатных субсидий.

Сумма субсидии – 1 МРОТ, то есть 12130 рублей, умноженный на количество работников. ИП тоже могут получить субсидию на себя в размере 1 МРОТ. Оформить такие субсидии могут предприниматели, которых признали пострадавшими из-за эпидемии коронавируса.

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