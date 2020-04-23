Рекультивация мусорного полигона на границе Коми: правда или пыль в глаза?

Строительство мусорного полигона на Шиесе началось в июле 2018 года. 20 апреля 2020 года врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что инвестор начал рекультивацию земель на территории полигона. Портал PG11.ru выяснил, что по этому поводу думают активисты и правда ли полигон на Шиесе перестанет существовать.

История полигона

Строительство полигона на Шиесе началось в июле 2018 года, его строила московская компания «Технопарк». На полигон планировалось привозить отходы из Москвы. Активисты с декабря 2018 года организовали круглосуточный лагерь для наблюдения за ходом строительных работ.

На вахте дежурили и продолжают дежурить жители Архангельской области и Коми, а также добровольцы из разных городов России. Активисты фиксировали нарушения при строительстве и пытались помешать вести работы. Несколько раз между активистами и охранниками полигона происходили конфликты - экозащитники говорили, что их избивали, когда они пытались помешать разгрузке материалов для строительства или подвозу топлива. Проводилась масса одиночных пикетов и митингов против строительства полигона. О проблеме Шиеса говорил и популярный видеоблогер Илья Варламов, и даже японский корреспондент Юити Онода газеты «Санкэй симбун», который приехал в Сыктывкар, чтобы больше узнать о строительстве мусорного полигона. Всю информацию о стройке, больше фото и видео вы сможете найти ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

И вот 20 апреля 2020 года врио главы Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что с 7 апреля уже идет рекультивация полигона:

- Темпы пока не очень высокие, но есть чёткие соглашения, что инвестор должен сделать рекультивацию в течение двух лет.

Также Александр Цыбульский отметил, что проект строительства полигона «Шиес» он не поддерживает.

Мнение экс-главы Коми Сергея Гапликова

25 декабря 2019 года в столице Коми стартовала прямая линия с Сергеем Гапликовым. На ней глава Коми впервые высказался об известной стройке на границе с Архангельской областью. По словам руководителя региона, он был в курсе всей ситуации и понимает ее важность. Кроме того, Сергей Гапликов отмечал, что для него важнее всего безопасность жителей Республики Коми.

- Я своей позиции никогда не скрывал. Для меня самое важное - законность и открытость информации. Шиес формально расположен на территории Архангельской области, но населенные пункты Коми к нему находятся ближе, чем архангельские. Поэтому мнение Коми при реализации этого проекта должно быть учтено. Сейчас ведется дискуссия, президент уже дал поручение, стройка приостановлена. Людей надо слышать. Для меня принципиально важна безопасность жителей Коми, - заявлял Сергей Гапликов.

Мнение врио главы Коми Владимира Уйбы

Сергей Гапликов покинул пост главы Коми в непростое для региона время, в самый разгар пандемии коронавируса 2 апреля 2020 года. Временно исполняющим обязанности главы Коми приказом Президента стал Владимир Уйба. 17 апреля 2020 года на пресс-конференции врио главы Коми высказался и о проблеме Шиеса:

- Мой ответ однозначный: любой проект, который может нанести вред экологии любого региона и страны, не имеет права на существование. Когда только-только 3 апреля нас представляли, первое, о чем мы стали говорить с Александром Цыбульским - о «Шиесе», потому что народ в Коми не приемлет этот проект, в 40 км от границы [регионов] - это совсем ничего. Цыбульский ответил, что проект неприемлемый, - ответил Владимир Уйба на вопрос журналиста.

Врио главы Коми подчеркнул, что по роду своей деятельности входил в состав МАГАТЭ по атомной энергетике, бывал в Вене. Одна из достопримечательностей этого города - мусоросжигательный завод, расположенный в центре старой Вены.

- Если это является украшением, дает рабочие места, никакого вреда экологии, обеспечивает жителей теплом, как в Вене - то почему нет? Подходы важны. Мы живем в цивилизации, и у нас горы мусора, с ним нужно что-то делать. Но первое и главное - это безопасность человека и природы, - сказал Владимир Уйба.

Что говорят общественники

Несмотря на то, что врио главы Архангельской области утверждает, что рекультивационные работы идут уже с 7 апреля 2020 года, экозащитники Коми и Архангельска опровергают эту информацию. Член правления межрегионального экологического движения «Комитет защиты Вычегды» Виктор Вишневецкий поделился информацией о происходящем на полигоне:

- Врио Архангельской области Александр Цыбульский неоднократно выступал с заявлением, что на территории станции Шиес идут рекультивационные работы. Эту непроверенную информацию сражу же подхватили СМИ и некоторые из них связаны с «Технопарком». Экоактивисты со станции Шиес неоднократно опровергали пропагандистскую информацию, приводя видеодоказательства. Активных восстановительных работ на станции Шиес не ведется, - сообщил Виктор Вишневецкий.

Также Виктор рассказал, что 21 апреля на Шиесе прошла смена сотрудников ЧОП «Гарант Безопасности», которые охраняют объект вместе с сотрудниками полиции Архангельской области. Активист отметил, что пересменка не только нарушила режим самоизоляции, но и показала пренебрежение безопасностью, так как новая вахта чревата усугублением эпидемиологической ситуации, что, возможно, повлечет массовое заражение коронавирусом жителей общежития, где также обедают сотрудники полиции. Сейчас на станции Шиес бесцельно находится около 100 сотрудников «Технопарка» и охраны. Виктор убежден в том, что люди не сдадутся, пока полигон полностью не прекратит свое существование:

- Общественное давление на администрации Архангельской области, Республики Коми и Москвы будет продолжаться до полного закрытия мусорного проекта с завершением рекультивационных работ, вывоза всей техники и персонала «Технопарка».

Гражданский активист из Архангельска Алексей Ганичев в свою очередь тоже подтвердил, что происходящее на полигоне не похоже на процесс рекультивации:

- Планы их знать мы не можем, но, зная отношение мусорной власти к закону, к мнению и правам граждан РФ, и, конечно же, к своим преступным способам осваивания всех ресурсов нашей страны, смею предположить, что противостояние гражданских активистов и бандитов в балаклавах и в форме полицаев в районе закрытой станции Шиес впереди. На фоне изменений в федеральном законодательстве и региональных антиконституционных правил и указов демонтаж листов железа с заборов никак не похож на трудоемкий процесс рекультивации. Следим за развитием событий и взаимодействуем, только в солидарности наше спасение.

Остается только верить, что работы по рекультивации полигона на Шиесе все-таки наберут обороты и к 2022 году эта проблема перестанет существовать. А пока портал PG11.ru будет следить за новостями и делиться или в вами. Не пропускайте свежие публкикации!

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