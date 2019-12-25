Глава Коми прокомментировал ситуацию со скандальной стройкой на станции Шиес

25 декабря в столице Коми стартовала прямая линия с Сергеем Гапликовым. На ней глава региона высказался об известной стройке на границе с Архангельской областью.

По словам руководителя региона, он в курсе всей ситуации и понимает ее важность. Кроме того, Сергей Гапликов отметил, что для него важнее всего безопасность жителей Республики Коми.

- Я своей позиции никогда не скрывал. Для меня самое важное - законность и открытость информации. Шиес формально расположен на территории Архангельской области, но населенные пункты Коми к нему находятся ближе, чем архангельские. Поэтому мнение Коми при реализации этого проекта должно быть учтено. Сейчас ведется дискуссия, президент уже дал поручение, стройка приостановлена. Людей надо слышать. Для меня принципиально важна безопасность жителей Коми, - заявил Сергей Гапликов.

Напомним, в конце июля 2018 года на станции Шиес в Урдоме Архангельской области вырубили деревья, а позже начали завозить спецтехнику и стройматериалы. Официально заявляют, что на месте железнодорожной станции построят экотехнопарк по переработке отходов, но жители поселка уверены: рядом с ними строится гигантский полигон для захоронения мусора из других регионов страны.

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