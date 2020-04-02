Сергей Гапликов уходит с поста главы Коми

2 апреля Сергей Гапликов заявил, что слагает с себя полномочия главы региона. Об этом она заявил в своем видообращении.

Напомним, Сергей Гапликов занял пост руководителя Коми в октябре 2015 года в статусе временно исполняющего обязанности. В 2016 году он официально возглавил республику и был выбран главной в ходе народного голосования. Тогда же Гапликов распустил правительство региона, сформировав новый руководящий состав.

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