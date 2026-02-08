Врач в Сыктывкаре назвала правила подготовки к визиту кардиолога

Консультация будет более эффективной, если пациент соберет медицинские документы и составит список вопросов. Это сэкономит время приема и поможет быстрее поставить точный диагноз.

Специалист из Республики Коми, врач-кардиолог, заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Клинического кардиологического диспансера Наталья Игнатова рекомендует собрать перед визитом все важные бумаги за последний год. К ним относятся выписки из больниц, результаты УЗИ сердца, электрокардиограммы с описаниями, а также данные компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Очень полезным будет дневник с ежедневными показаниями давления и пульса. Об этом сообщили в Минздраве Коми.