Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Клуб аниме, игра в Го и мастер-класс: какие мероприятия можно посетить в Сыктывкаре на неделе бесплатно

Клуб аниме, игра в Го и мастер-класс: какие мероприятия можно посетить в Сыктывкаре на неделе бесплатно Фото "Про Город"

Жители столицы Коми могут разбавить свой досуг настльными играми и интересными лекциями. Редакция "Про Город Сыктывкр" составила подборку мероприятий, которые можно посетить на этой неделе бесплатно. 

Так, в Юношеской библиотеке по субботам проходят встречи клуба "любителей аниме и комиксов" (16+). В этом учреждении находится самая большая коллекция манги и комиксов в Коми. Для любителей аниме и манги в библиотеке проходят встречи клуба "Отаку", где участники вместе с библиотекарем Александром обсуждают новинки литературы и любимые сборники, а также смотрят фрагменты фильмов и сериалов, снятых по мотивам произведений.

В воскресенье, 15 февраля, в 13:00 в этой же библиотеке проходит встреча игроков в Го (16+). Постоянные участники клуба готовы научить всех новичков, независимо от возраста, постигать стратегию игры императоров и полководцев.

Также 9 февраля в 17:30 в Библиотеке-филиал № 16 а в Эжве пройдет творческое занятие "Читаем и мастерим с мамой" (12+). Участники объединения будут: знакомиться с художественными и отраслевыми книгами из фонда библиотеки; выполнять различные творческие задания; принимать участие в познавательных играх и викторинах; участвовать в громких чтениях и занимательных мастер-классах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми 11 пожарных тушили частный дом.

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 503.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+