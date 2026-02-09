Клуб аниме, игра в Го и мастер-класс: какие мероприятия можно посетить в Сыктывкаре на неделе бесплатно
- 05:00 9 февраля
- Инесса Богатая
Жители столицы Коми могут разбавить свой досуг настльными играми и интересными лекциями. Редакция "Про Город Сыктывкр" составила подборку мероприятий, которые можно посетить на этой неделе бесплатно.
Так, в Юношеской библиотеке по субботам проходят встречи клуба "любителей аниме и комиксов" (16+). В этом учреждении находится самая большая коллекция манги и комиксов в Коми. Для любителей аниме и манги в библиотеке проходят встречи клуба "Отаку", где участники вместе с библиотекарем Александром обсуждают новинки литературы и любимые сборники, а также смотрят фрагменты фильмов и сериалов, снятых по мотивам произведений.
В воскресенье, 15 февраля, в 13:00 в этой же библиотеке проходит встреча игроков в Го (16+). Постоянные участники клуба готовы научить всех новичков, независимо от возраста, постигать стратегию игры императоров и полководцев.
Также 9 февраля в 17:30 в Библиотеке-филиал № 16 а в Эжве пройдет творческое занятие "Читаем и мастерим с мамой" (12+). Участники объединения будут: знакомиться с художественными и отраслевыми книгами из фонда библиотеки; выполнять различные творческие задания; принимать участие в познавательных играх и викторинах; участвовать в громких чтениях и занимательных мастер-классах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Коми 11 пожарных тушили частный дом.