Клуб аниме, игра в Го и мастер-класс: какие мероприятия можно посетить в Сыктывкаре на неделе бесплатно

Жители столицы Коми могут разбавить свой досуг настльными играми и интересными лекциями. Редакция "Про Город Сыктывкр" составила подборку мероприятий, которые можно посетить на этой неделе бесплатно.

Так, в Юношеской библиотеке по субботам проходят встречи клуба "любителей аниме и комиксов" (16+). В этом учреждении находится самая большая коллекция манги и комиксов в Коми. Для любителей аниме и манги в библиотеке проходят встречи клуба "Отаку", где участники вместе с библиотекарем Александром обсуждают новинки литературы и любимые сборники, а также смотрят фрагменты фильмов и сериалов, снятых по мотивам произведений.