Коми национальная гимназия в Сыктывкаре ушла на карантин
- 12:45 8 февраля
- Настя Соловьёва
Учебное заведение временно прекратит очные занятия с 9 февраля. Ограничительные меры ввели для сдерживания распространения кишечной инфекции среди учащихся.
Карантин в учреждении продлится семь дней, на этот период обучение организовано дистанционно. Аналогичные меры ранее приняли в сыктывкарских школах №35 и №22. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят необходимые обследования и дезинфекцию в здании гимназии. Родителям учеников советуют внимательно наблюдать за состоянием здоровья детей. Информацию об этом передает “КП-Коми”.
Решение о возобновлении обычной работы гимназии примут по итогам недельного карантина и после оценки эпидемиологической ситуации. Здоровье детей находится на контроле у компетентных служб региона.
Ранее мы сообщали, что Коми презентовала свою национальную кухню на всероссийском гастрофоруме в Москве.