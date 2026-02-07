Четверть сыктывкарцев планирует смотреть выступления россиян на зимней Олимпиаде в Италии

Фото "Про Город"

46% опрошенных жителей столицы Республики Коми заявили, что не собираются наблюдать за соревновниями. Об этом сообщает сервис "Суперджоб". Согласно исследованию, 26% экономически активных жителей Сыктывкара намерены следить за ходом Олимпиады, отмечая, что «будут смотреть все выступления россиян» и «всегда рады победам наших спортсменов».

Проявили наибольший интерес к предстоящим Играм представители молодежи в возрасте до 35 лет: 30% из них планируют следить за соревнованиями.

Анализ комментариев тех, кто собирается смотреть Олимпиаду, позволил определить наиболее популярные виды спорта. Безоговорочным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На второй позиции с небольшим отставанием оказался хоккей. В число семи наиболее интересных дисциплин также вошли лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.