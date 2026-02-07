Дело об убийстве в сыктывкарском магазине может рассмотреть суд другого региона

По информации пресс-службы судебных органов Коми, ходатайство о передаче разбирательства в иной регион инициировала сторона защиты. Адвокат подозреваемого мотивировал просьбу наличием обстоятельств, способных, по его мнению, поставить под сомнение беспристрастность и объективность вердикта судей республики.

Третий кассационный суд займется вопросом о возможной смене места рассмотрения резонансного уголовного дела. Речь идет о произошедшем в 2014 году в Сыктывкаре убийстве продавца торговой точки.

Сейчас материалы дела вместе с ходатайством направлены в вышестоящую инстанцию для принятия решения.

Напомним, ранее прокуратурой утверждено обвинительное заключение в адрес уроженца Йошкар-Олы. Ему инкриминируются разбой с применением предметов, служивших оружием, повлекший тяжкий вред здоровью, а также убийство, сопряженное с разбойным нападением.

Следствие полагает, что в апреле 2014 года нетрезвый злоумышленник, скрывая лицо под водолазкой, проник в магазин в Сыктывкаре. Там он совершил нападение на продавца, нанеся женщине не менее 14 ударов в голову, шею и туловище, от которых она скончалась на месте. Затем нападавший похитил из кассы 1,6 тысячи рублей и скрылся.

Изначально установить личность преступника не удалось. Однако, благодаря применению современных следственных методик и проведенным экспертизам, была доказана причастность к данному преступлению жителя Йошкар-Олы.

Сам обвиняемый вину не признает и настаивает на рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.

