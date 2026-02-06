Сыктывкарка предстанет перед судом по делу о смертельном ДТП

Громкое дело о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизнь человека, дошло до стадии утверждения обвинительного заключения. Прокуратура Республики Коми официально сообщила о начале уголовного преследования 37-летней жительницы столицы региона.

По данным следствия, трагедия развернулась в дневное время 6 сентября 2025 года. Управляя автомобилем Daewoo Nexia, обвиняемая двигалась из села Палевицы Сыктывдинского района. При приближении к перекрестку, где пересекались пути с трассой «Сыктывкар – Ухта», водитель проигнорировала предписывающий знак «Уступите дорогу». Это решение привело к столкновению с двумя другими автомобилями – Ford Focus и Kia Rio, которые имели преимущество движения.