Сыктывкарка предстанет перед судом по делу о смертельном ДТП
- 12:45 6 февраля
- Инесса Богатая
Громкое дело о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизнь человека, дошло до стадии утверждения обвинительного заключения. Прокуратура Республики Коми официально сообщила о начале уголовного преследования 37-летней жительницы столицы региона.
По данным следствия, трагедия развернулась в дневное время 6 сентября 2025 года. Управляя автомобилем Daewoo Nexia, обвиняемая двигалась из села Палевицы Сыктывдинского района. При приближении к перекрестку, где пересекались пути с трассой «Сыктывкар – Ухта», водитель проигнорировала предписывающий знак «Уступите дорогу». Это решение привело к столкновению с двумя другими автомобилями – Ford Focus и Kia Rio, которые имели преимущество движения.
Последствия аварии оказались трагическими. Пассажирка Daewoo Nexia получила травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в больнице. К счастью, водители и пассажиры других транспортных средств не получили серьезных повреждений.
Обвиняемая полностью признала свою вину в произошедшем. Материалы уголовного дела переданы в Сыктывдинский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
