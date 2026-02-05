В Сыктывкаре росгвардейцы поймали магазинного вора

Гражданин посетил торговую точку с заранее приготовленным пакетом из крафт-бумаги и обратился к сотрудникам охраны с необычной просьбой. Детали о происшествии сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Он попросил повторно упаковать якобы уже приобретенный им товар. После этой манипуляции злоумышленник проследовал в зал, где, не стесняясь, взял с прилавка мороженое и спрятал его в свой пакет. Далее его внимание привлекла алкогольная продукция. Мужчина достал с полки бутылку водки и попытался незаметно пронести ее под одеждой.