В Сыктывкаре росгвардейцы поймали магазинного вора
- 23:00 5 февраля
- Инесса Богатая
Гражданин посетил торговую точку с заранее приготовленным пакетом из крафт-бумаги и обратился к сотрудникам охраны с необычной просьбой. Детали о происшествии сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Он попросил повторно упаковать якобы уже приобретенный им товар. После этой манипуляции злоумышленник проследовал в зал, где, не стесняясь, взял с прилавка мороженое и спрятал его в свой пакет. Далее его внимание привлекла алкогольная продукция. Мужчина достал с полки бутылку водки и попытался незаметно пронести ее под одеждой.
Однако его план был сорван. При попытке покинуть магазин без оплаты персонал заметил подозрительное поведение и оперативно вызвал группу быстрого реагирования.
Прибывшие на место росгвардейцы столкнулись с сопротивлением. Преступник вел себя вызывающе, нецензурно выражался и не хотел подчиняться законным требованиям. Правоохранителям пришлось применить физическую силу и специальные средства для усмирения дебошира.
Задержанный оказался мужчиной 1975 года рождения. Для установления всех обстоятельств дела его доставили в отделение полиции.
