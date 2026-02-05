Сыктывкарский пристав добился отмены сделки по продаже дачи, чтобы вернуть имущество для погашения долга по алиментам

В столице Коми сотрудник УФССП добился признания недействительным договора купли-продажи дачного участка, принадлежавшего отцу-алиментщику. Это позволит взыскать с него задолженность. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

Иск подан приставом-исполнителем ОСП №2 по Сыктывкару против лица, купившего земельный надел с домом в пригороде. Предметом разбирательства стало оспаривание законности состоявшейся сделки.