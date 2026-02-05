Логотип новостного портала Прогород
Сыктывкарский пристав добился отмены сделки по продаже дачи, чтобы вернуть имущество для погашения долга по алиментам

Сыктывкарский пристав добился отмены сделки по продаже дачи, чтобы вернуть имущество для погашения долга по алиментамФото "Про Город"

В столице Коми сотрудник УФССП добился признания недействительным договора купли-продажи дачного участка, принадлежавшего отцу-алиментщику. Это позволит взыскать с него задолженность. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

Иск подан приставом-исполнителем ОСП №2 по Сыктывкару против лица, купившего земельный надел с домом в пригороде. Предметом разбирательства стало оспаривание законности состоявшейся сделки.

Представитель службы судебных приставов аргументировала свою позицию тем, что покупательница приобрела участок у своего сына, имеющего крупные долги по алиментным выплатам, всего за 10 тысяч рублей.

Суд поддержал позицию пристава, признав, что целью заключения договора купли-продажи было умышленное сокрытие имущества должника от взыскания.

Таким образом, сделка была аннулирована, а дача возвращена в собственность продавца.

Пристав уже готовит новый иск в суд – теперь об обращении взыскания на возвращенную недвижимость. Реализация дачного участка по рыночной стоимости, как ожидается, позволит полностью погасить задолженность по алиментам, которая на данный момент составляет около 590 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Коми руководителя управления ГО и ЧС по Сыктывкару оставили под стражей по делу о взятке.

