Сыктывкарский пристав добился отмены сделки по продаже дачи, чтобы вернуть имущество для погашения долга по алиментам
- 22:00 5 февраля
- Инесса Богатая
В столице Коми сотрудник УФССП добился признания недействительным договора купли-продажи дачного участка, принадлежавшего отцу-алиментщику. Это позволит взыскать с него задолженность. Об это сообщает пресс-служба ведомства.
Иск подан приставом-исполнителем ОСП №2 по Сыктывкару против лица, купившего земельный надел с домом в пригороде. Предметом разбирательства стало оспаривание законности состоявшейся сделки.
Представитель службы судебных приставов аргументировала свою позицию тем, что покупательница приобрела участок у своего сына, имеющего крупные долги по алиментным выплатам, всего за 10 тысяч рублей.
Суд поддержал позицию пристава, признав, что целью заключения договора купли-продажи было умышленное сокрытие имущества должника от взыскания.
Таким образом, сделка была аннулирована, а дача возвращена в собственность продавца.
Пристав уже готовит новый иск в суд – теперь об обращении взыскания на возвращенную недвижимость. Реализация дачного участка по рыночной стоимости, как ожидается, позволит полностью погасить задолженность по алиментам, которая на данный момент составляет около 590 тысяч рублей.
