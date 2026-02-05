В Сыктывкаре заработает маршрут автобусов № 10 до лыжной базы "Йиркап"

В преддверии 246-летия столицы Коми глава региона Ростислав Гольдштейн встретился с мэром Максимом Мартышиным. Основные темы обсуждения — стратегия развития Сыктывкара и подготовка к 250-летию.

Мартышин отчитался о выполнении указания Гольдштейна по улучшению транспортной инфраструктуры для новых общественных объектов. Речь шла о лыжной базе «Йиркап», введённой в эксплуатацию осенью 2025-го на Лесопарковой улице. Вопрос подвижности к этому месту возник на основе обращений жителей, собранных через Центр управления регионом. Главе города поручили найти решение.

«При проектировании подобных сооружений нужно сразу учитывать все аспекты: не только возведение, но и удобство передвижения для людей. «Йиркап» уже привлекает местных жителей, туристов и атлетов, и горожане просят наладить надёжный общественный транспорт. Ожидаю отчёта о внедрении автобусного соединения», — отметил Гольдштейн.

Мэр рассказал, что база популярна: её часто посещают, особенно вечерами и в выходные.