В Сыктывкаре заработает маршрут автобусов № 10 до лыжной базы "Йиркап"
- 20:30 5 февраля
- Инесса Богатая
В преддверии 246-летия столицы Коми глава региона Ростислав Гольдштейн встретился с мэром Максимом Мартышиным. Основные темы обсуждения — стратегия развития Сыктывкара и подготовка к 250-летию.
Мартышин отчитался о выполнении указания Гольдштейна по улучшению транспортной инфраструктуры для новых общественных объектов. Речь шла о лыжной базе «Йиркап», введённой в эксплуатацию осенью 2025-го на Лесопарковой улице. Вопрос подвижности к этому месту возник на основе обращений жителей, собранных через Центр управления регионом. Главе города поручили найти решение.
«При проектировании подобных сооружений нужно сразу учитывать все аспекты: не только возведение, но и удобство передвижения для людей. «Йиркап» уже привлекает местных жителей, туристов и атлетов, и горожане просят наладить надёжный общественный транспорт. Ожидаю отчёта о внедрении автобусного соединения», — отметил Гольдштейн.
Мэр рассказал, что база популярна: её часто посещают, особенно вечерами и в выходные.
«Для тех, кто ездит без машины, мы расширили линию №10. Рейсы стартуют 16 февраля, сразу после «Лыжни России». Детали — график, интервалы в рабочие дни и праздники, конечные точки — опубликуют в прессе и интернете», — уточнил Мартышин.
Для водителей на базе обустроена стоянка, обеспечивающая удобное размещение автомобилей.
Кроме того, обсудили логистику для Всероссийского лыжного фестиваля 14 февраля. Администрация запустит бесплатный шаттл от ж/д вокзала до базы и назад. Расписание объявят заранее. По окончании мероприятия маршрут №10 перейдёт на постоянный режим, связав центр города с объектом.
